ШАНХАЙ, 26 апр – РИА Новости. Россия разрабатывает методы борьбы с нечистоплотной конкуренцией, которая выражается в откровенной дискриминации в отношении российских СМИ в ряде стран Запада, заявил заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции Эммануэля Макрона, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

"Понятное дело, что мы видим тенденции, когда в ряде западных стран предпринимаются откровенно дискриминационные меры в отношении российских СМИ, потенциальная угроза существует и в отношении китайских СМИ. Совершенно ясно, что речь идет о борьбе с иной точкой зрения, которая пользуется определенной популярностью или влиянием, то есть по сути дела это нечистоплотная конкуренция. Мы со своей стороны разрабатываем методы борьбы с этой нечистоплотной конкуренции", — заявил Волин в кулуарах российско-китайской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" "Россия и Китай: современные вызовы развития".

Он добавил, что Москва и Пекин обмениваются мнениями по вопросу противодействия этому.

"Думаем, что наши китайские партнеры тоже размышляют на этот счет. Было бы глупо не обмениваться мнениями, а о чем конкретно мы обмениваемся в ходе этих консультаций, я думаю, что пока немножко подержим в секрете", — добавил замминистра.