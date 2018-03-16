Силы обороны Эстонии распространили фейковую новость о Sputnik

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Пресс-служба Сил обороны Эстонии с помощью местных СМИ распространила фейковую новость о "пропагандистской кампании" агентства Sputnik, якобы связанной с ранением солдата Куперьяновского пехотного батальона.
"Мечта о шраме"
По утверждению газеты Postimees, военнослужащий сам выстрелил себе в плечо, так как всегда мечтал иметь на теле шрам от пулевого ранения. Эту версию молодой человек якобы сам рассказал врачам, полицейским и своему военному начальству.
Однако Sputnik Эстония получил сразу из нескольких источников другую информацию — в солдата выстрелили при попытке самовольно покинуть часть. Чтобы проверить эти сведения, Sputnik Эстония обратился с уточняющими вопросами в Министерство обороны, Силы обороны, 2-ю пехотную бригаду, военную полицию и армейскую медслужбу. Кроме того, издание попросило адресатов уточнить, насколько верны данные, что военный бежал из части из-за нездоровой психологической атмосферы вокруг русскоязычных солдат, не говорящих по-эстонски.
Беспочвенные обвинения
Он обвинил "пропагандистский канал Sputnik" в "очередной кампании с целью спровоцировать раскол между живущими в Эстонии людьми и разжечь межнациональную рознь, как в обществе, так и в Силах обороны". По словам майора, агентство направило вопросы, которые "содержат ложные обвинения и утверждения".
Примечательно, что Йыэсалу первым распространил информацию о возможной дискриминации русских солдат в эстонской армии, разослав ее в разные СМИ вместе с комментарием. Тем самым он противоречит своему же утверждению, что Sputnik "пытается начать распространение пропагандистской лжи".
Альтернативная действительность
В действительности же не имеет под собой оснований утверждение самого военного о том, что агентство что-то утверждало, поскольку в отправленном письме были лишь вопросы, а не утверждения или обвинения.
Вопреки журналистской этике, релиз Йыэсалу оперативно опубликовали эстонские СМИ, в частности, государственный канал ERR и негосударственное издание Postimees. В то же время к моменту публикации обвинений на портале самого Sputnik Эстония не было никакой альтернативной информации о возможных обстоятельствах получения ранения срочником. Как не было сведений и о проблемах русскоязычных военнослужащих в Куперьяновском батальоне.
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