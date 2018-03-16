Силы обороны Эстонии распространили фейковую новость о Sputnik

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Пресс-служба Сил обороны Эстонии с помощью местных СМИ распространила фейковую новость о "пропагандистской кампании" агентства Sputnik, якобы связанной с ранением солдата Куперьяновского пехотного батальона.

"Мечта о шраме"

Ранее несколько эстонских изданий со ссылкой на военное руководство страны сообщили о самостреле в городке Таара. Согласно заявлению командования части, ЧП произошло из-за небрежного обращения солдата с оружием после полевых учений. Раненному срочнику оказали первую помощь и доставили в больницу.

По утверждению газеты Postimees, военнослужащий сам выстрелил себе в плечо, так как всегда мечтал иметь на теле шрам от пулевого ранения. Эту версию молодой человек якобы сам рассказал врачам, полицейским и своему военному начальству.

Однако Sputnik Эстония получил сразу из нескольких источников другую информацию — в солдата выстрелили при попытке самовольно покинуть часть. Чтобы проверить эти сведения, Sputnik Эстония обратился с уточняющими вопросами в Министерство обороны, Силы обороны, 2-ю пехотную бригаду, военную полицию и армейскую медслужбу. Кроме того, издание попросило адресатов уточнить, насколько верны данные, что военный бежал из части из-за нездоровой психологической атмосферы вокруг русскоязычных солдат, не говорящих по-эстонски.

Беспочвенные обвинения

Пресс-служба Сил обороны Эстонии проигнорировала запрос Sputnik. Вместо этого глава отдела прессы Сил обороны Арво Йыэсалу разослал свой комментарий по поводу обращения агентства во все эстонские СМИ, кроме самого Sputnik Эстония.

Он обвинил "пропагандистский канал Sputnik" в "очередной кампании с целью спровоцировать раскол между живущими в Эстонии людьми и разжечь межнациональную рознь, как в обществе, так и в Силах обороны". По словам майора, агентство направило вопросы, которые "содержат ложные обвинения и утверждения".

Примечательно, что Йыэсалу первым распространил информацию о возможной дискриминации русских солдат в эстонской армии, разослав ее в разные СМИ вместе с комментарием. Тем самым он противоречит своему же утверждению, что Sputnik "пытается начать распространение пропагандистской лжи".

Альтернативная действительность

Йыэсалу утверждает, что "ни одно из утверждений Sputnik не соответствует действительности".

В действительности же не имеет под собой оснований утверждение самого военного о том, что агентство что-то утверждало, поскольку в отправленном письме были лишь вопросы, а не утверждения или обвинения.

Вопреки журналистской этике, релиз Йыэсалу оперативно опубликовали эстонские СМИ, в частности, государственный канал ERR и негосударственное издание Postimees. В то же время к моменту публикации обвинений на портале самого Sputnik Эстония не было никакой альтернативной информации о возможных обстоятельствах получения ранения срочником. Как не было сведений и о проблемах русскоязычных военнослужащих в Куперьяновском батальоне.

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