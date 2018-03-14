Симоньян надеется, что Ofcom не лишит RT лицензии в Великобритании

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Главный редактор RT Маргарита Симоньян надеется, что британский медиарегулятор Ofcom не станет лишать телеканал лицензии.

"Они этого не сделали. Надеюсь, бог даст, и не сделают. Как мне представляется, по единственной причине. Большие спасибо (официальному представителю МИД. — Прим. ред.) Маше Захаровой… которая заявила, что если RT выгонят из Великобритании, все британские СМИ выгонят из России", — сказала Симоньян в эфире телеканала "Россия 1".

Главный редактор также подчеркнула, что медиарегулятор все время внимательно следил за работой телеканала.

"И к нам претензий у Ofcom меньше, чем к любым другим британским СМИ, потому что мы стараемся вести себя очень осмотрительно, очень внимательно, очень осторожно, зная, что мы находимся под лупой, зная, что нас давным-давно многие мечтали лишить лицензии", — отметила она.

Письмо от Ofcom

Ofcom во вторник сообщил, что направил держателю лицензии телеканала RT, автономной некоммерческой организации (АНО) "ТВ-Новости" письмо о возможных санкциях в связи с "делом Скрипаля".

Официальный представитель МИД Мария Захарова позднее заявила, что ни одно британское СМИ не будет работать в России, "если они закроют RT". В свою очередь Роскомнадзор предупредил о немедленных зеркальных мерах в отношении британских СМИ в случае лишения лишения лицензии в Великобритании.

"Дело Скрипаля"

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году. Экс-офицера и его дочь нашли без сознания 4 марта в центре британского города Солсбери. В Лондоне утверждают, что их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства.

В среду британский премьер Тереза Мэй заявила, что Лондон из-за "дела Скрипаля" требует выслать 23 российских дипломата, приостанавливает все двусторонние контакты с Россией и отзывает приглашение министру иностранных дел Сергею Лаврову посетить столицу королевства. Говоря об RT, министр заявила, что вопрос о статусе телеканала находится в компетенции Ofcom. Медиарегулятор в ответ на запрос РИА Новости заявил, что изучает последнее заявление премьер-министра Великобритании.

Россия назвала действия Великобритании бездоказательной провокацией. МИД отметил, что ответные меры "не заставят себя ждать".