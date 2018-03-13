В RT заявили, что британский Ofcom выходит за рамки своих обязанностей

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российская телекомпания RT ответила на письмо британского медиарегулятора Ofcom о возможном ограничении работы телеканала в стране, заявив, что Ofcom таким образом выходит за рамки своих обязанностей и " ввязывается в государственные дела".

Ранее Ofcom направил держателю лицензии телеканала RT, автономной некоммерческой организации (АНО) "ТВ-Новости" письмо о возможных санкциях в связи с "делом Скрипаля".

"Мы не согласны с позицией Ofcom. За эту неделю наш подход к вещанию никоим образом не изменился, он по-прежнему соответствует всем стандартам. Ofcom проводит связи между каналом RT и делами, не имеющими к нему отношения, а значит выходит за рамки своих обязанностей в качестве медиарегулятора и ввязывается в государственные дела", — говорится в сообщении на сайте телеканала.

В RT отметили, что продолжают "вносить ценный вклад в обогащение новостного пространства Великобритании, освещая животрепещущие, но игнорируемые темы и точки зрения, в том числе мнения многих британских парламентариев и других общественных деятелей, которым мейнстримные СМИ не дают возможности участвовать в широких обсуждениях".

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британскую разведку экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастно российское государство. Она заявила, что потребовала от России до вечера вторника предоставить подробные объяснения ситуации, в противном случае пообещав ввести в отношении РФ "более серьезные меры", чем раньше. Доказательств обвинений британская сторона не привела.

Несколько парламентариев призвали британское правительство ввести ограничительные меры в отношении телеканала RT, вплоть до отзыва у него лицензии на вещание в Великобритании, Мэй не дала прямого ответа, напомнив лишь, что обсудит с парламентариями меры в отношении РФ в среду.

Телеканал RT ответил на призыв британских парламентариев ограничить деятельность СМИ и отметил, что ограничение его деятельности в Великобритании ведет к еще большей поляризации в обществе. Отмечается, что "любое сокращение вещания RT, несомненно, нанесёт ущерб британскому обществу, которое обращается к RT, поскольку уже многие годы телеканал показывает чрезвычайно важные, но нерассказанные истории, а также проигнорированных людей, в том числе многих депутатов и других общественных деятелей Великобритании, которые были исключены из публичных обсуждений основными СМИ".

Главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила мнение, что на возможный отзыв лицензии у RT в Британии РФ ответит зеркально.

Принятие симметричных мер для британских СМИ, если в Великобритании будут введены ограничения в отношении телеканала RT, не исключил спикер ГД Вячеслав Володин. Глава Комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина также считает, что отзыв лицензии у RT в Британии, если таковой последует, будет вопиющим нарушением международного права, в этом случае России нужно будет задуматься об ответных санкциях.

Скрипаль и его дочь были найдены 4 марта в бессознательном состоянии в Солсбери. По данным британского правительства, их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства. Вместе с ними пострадал один сотрудник полиции. Скрипаль получил убежище в Британии после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году, когда в РФ передали десять человек, включая Анну Чапман.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала обвинения британского премьера "цирковым шоу" и заявила, что это очередная информационно-политическая кампания, основанная на провокации. Президент России Владимир Путин ранее посоветовал британской стороне разобраться с отравлением Скрипаля на месте перед тем, как обсуждать инцидент с Россией.