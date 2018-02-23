ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Госдепартамент США так и не смог определить, какую именно "ответственность" за прекращение насилия в Сирии несут агентство Sputnik и телеканал RT и что же конкретно имела в виду представитель госдепа Хезер Науэрт, делая такое заявление в пятницу.

"Мы бы перенаправили вас (с вопросом) к Sputnik и RT", — ответил представитель госдепа США на просьбу РИА Новости уточнить, какую конкретно ответственность несут эти СМИ, по мнению американского внешнеполитического ведомства, за прекращение насилия в Сирии. Тем самым госдеп фактически подтвердил комментарий главного редактора Sputnik и RT Маргариты Симоньян в связи с заявлением Науэрт. По словам Симоньян, если раньше, когда в госдепе не знали ответа, то говорили, что уточнят в офисе, то "теперь они ищут ответы на RT и Sputnik, что тоже неплохо".

Международная федерация журналистов (IFJ) уже заявила, что считает "несправедливым" такое обвинение госдепа в адрес российских СМИ. По словам главы департамента IFJ по правам человека и вопросам безопасности Эрнеста Сагага, принятие внешнеполитических решений не зависит от средств массовой информации и никакие СМИ в мире не могут нести за них ответственность.

Заявление Науэрт в Госдуме РФ назвали провокацией, а в Совете Федерации заявили, что ответственность за прекращение насилия в Сирии несут не российские СМИ, а сами Соединенные Штаты.

Делая своё заявление в четверг, представитель госдепа так и не объяснила, что же имела в виду и о какой ответственности Sputnik и RT за ситуацию в Сирии она говорила. Науэрт при этом не задалась вопросом об ответственности СМИ и правительства США или других западных стран коалиции во главе с Вашингтоном за гибель мирных жителей в Сирии на фоне обнародованных в четверг новых данных о жертвах среди гражданского населения Сирии — по признанию самой коалиции, по меньшей мере 841 человек погиб в результате ее ударов в Ираке и Сирии с момента начала военной операции американцев и их союзников в августе 2014 года; еще 485 сообщений о жертвах все еще изучаются.