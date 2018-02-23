ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Агентство Sputnik и телеканал RT "несут ответственность" за прекращение насилия в Сирии, заявила официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт, не пояснив при этом, что конкретно имеется в виду. Ранее власти США обвиняли эти СМИ во вмешательстве в американские выборы, также бездоказательно.

"Мы говорили с Россией, обратились к российскому правительству с просьбой, чтобы они прекратили помогать сирийскому режиму делать то, что он делает в отношении своего народа. Слушает ли нас Россия? Я не уверена. Но я бы призвала всех вас (журналистов — ред.) направить эти вопросы (президенту России) Владимиру Путину, RT и Sputnik, спросить их этот самый вопрос: что они делают, чтобы остановить разрушения, смерть и убийство в Сирии. Мне интересно, что они ответят. Они точно могут сделать больше. Они точно несут уникальную ответственность, и мы бы хотели, чтобы они это делали", — сказала Науэрт.

Она так и не объяснила, что же имела в виду и о какой ответственности говорила. Представитель госдепа при этом не задалась вопросом об ответственности СМИ и правительства США или других западных стран, входящих в коалицию во главе с Вашингтоном, за гибель мирных жителей в Сирии на фоне обнародованных в четверг новых данных о жертвах среди гражданского населения — по признанию самой коалиции, по меньшей мере 841 человек погиб в результате ее ударов в Ираке и Сирии с момента начала военной операции США и их союзников в августе 2014 года; еще 485 сообщений о жертвах все еще изучаются.

Ранее западные СМИ сообщили, что сирийские правительственные войска якобы усилили удары по оппозиции в Восточной Гуте. Представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил о возможной гибели более 100 человек за последние два дня. В свою очередь представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии сообщал, что в сирийской Восточной Гуте складывается критическая гуманитарная ситуация, незаконные вооруженные формирования не выпускают население с подконтрольных территорий, переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта сорван.

В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать на Западе. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон".

В документе, ряд положений которого граничит с предложением ввести цензуру в отношении российских СМИ, утверждалось, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС, а также использует фактор двусторонних межгосударственных отношений для разобщения членов сообщества.

В качестве основных информационных угроз Евросоюзу и его партнерам в Восточной Европе в резолюции называются агентство Sputnik, телеканал RT, фонд "Русский мир" и подведомственное российскому МИД федеральное агентство "Россотрудничество".

Президент России Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.

Власти США также обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в президентские выборы в США, но так и не привели никаких доказательств. В Москве такие обвинения называли голословными.