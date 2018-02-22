Дипломатов растрогала "забота" британских СМИ о российских танках

Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото

Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне. Архивное фото

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Посольство России в Лондоне обратило внимание на публикацию в газете The Times, посвященную российским танкам Т-14 "Армата". Дипломаты прокомментировали статью в Twitter.

Touched by @thetimes concern over reported delays of tank delivery in Russia. Your support means a lot to us. pic.twitter.com/YMm73XPJPZ — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 21 февраля 2018 г.

В материале утверждается, что боевые машины введут в эксплуатацию позже запланированного срока.

"Тронуты заботой газеты The Times из-за "переноса" сроков введения в эксплуатацию российских танков. Ваша поддержка очень важна для нас", — говорится в записи дипмиссии.

В посольстве часто шутят над заголовками популярных британских газет, а также указывают на ошибки и искажения фактов в СМИ. Так, в середине января дипломаты прокомментировали статью The Times о "секретных российских торпедах", назвав подобные публикации угрозой здравому смыслу.