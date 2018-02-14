МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала слушания в комитете по разведке в сенате, где обсуждали "попытки России" повлиять на предстоящие промежуточные выборы в США.

В сенате выступили директор ЦРУ Майк Помпео, директор Агентства национальной безопасности Майк Роджерс и директор национальной разведки Дэниэл Коутс. Их спросили, пыталась ли Москва повлиять на предстоящие выборы. Все трое ответили утвердительно.

"Офис директора нацразведки США выпустил очередной доклад о том, что демократия в опасности, Россия планирует вмешаться в промежуточные, простите, выборы в США. А RT, конечно же, будет активно в этом участвовать. Инфа 100 процентов. У редакции два вопроса. Ху из "промежуточные выборы" и что они там, в американской нацразведке, курят?" — написала Симоньян в Telegram.

В ноябре этого года в Соединенных Штатах пройдут промежуточные выборы: на них изберут новый состав палаты представителей конгресса и треть сената, а также ряд губернаторов и местных законодательных собраний.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".