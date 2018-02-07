Симоньян ответила на обвинения в адрес RT о "проплаченном вещании" в Канаде

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян прокомментировала сообщения о том, что телеканал платит за возможность вещать в Канаде.

"Предлагаю Канаде национальный праздник — День противостояния RТ. Вышиванки можно не надевать, но шапочки из фольги — обязательно", — сказала Симоньян телеканалу.

В понедельник канадское издание The Globe and Mail опубликовало материал, в котором говорится, что RT платит канадским кабельным сетям за включение телеканала в свой пакет. По информации газеты, этим вопросом сейчас занимаются федеральные власти.

С такими же обвинениями в адрес RT в середине января выступил член канадской Консервативной партии Эрин О'Тул. Он призвал обеспечить большую прозрачность соглашений с телеканалом. По его словам, нужно обсудить возможность "отслеживания контента" или "усиления контроля" за RT "по линии безопасности".

Симоньян связала такую позицию с давлением на RT в США, отметив, что Канада стремится "не отставать от Большого брата".

Давление на RT в США

В последнее время США пытаются максимально осложнить работу российским СМИ. Так, телеканал RT обязали зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а в конгрессе начались разбирательства по его возможному влиянию через соцсети на американские выборы.

По признанию Симоньян, такого давления, как в США, телеканал не испытывает ни в одной стране. Россия уже применила ответные меры, также приняв закон об иноагентах и наделив этим статусом ряд американских СМИ.