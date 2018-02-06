МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В посольстве России в Лондоне высмеяли статью газеты Telegraph об угрозах кибербезопасности Великобритании.

Дипломаты обратили внимание на материал, который в понедельник был опубликован на страницах издания под заголовком "Школьники-хакеры несут большую угрозу, чем Россия". В статье, в частности, приводится заявление уполномоченной по вопросам информации Элизабет Дэнем о том, что правительственным органам стоит скорее беспокоиться об угрозе со стороны подростков-хакеров.

"Как. Вы. Посмели", — иронично "возмутились" российские дипломаты в Twitter, прикрепив к записи фото соответствующей страницы газеты.

Россию неоднократно обвиняли в попытке повлиять на выборы президента США и другие избирательные процессы в разных странах. Ряд зарубежных политиков отмечали, что русские хакеры являются агентами Кремля. Тем не менее до сих пор не было обнародовано никаких конкретных фактов, которые бы указывали на российское вмешательство. Москва подобные обвинения в свой адрес назвала абсолютно голословными.