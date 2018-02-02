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В популярный французский сериал включили эпизод с "пропагандой" от Sputnik

11:1302.02.2018
(обновлено: 11:44 02.02.2018)
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© Kwaï (2016)Кадр из телесериала Черный БаронКадр из телесериала Черный Барон
© Kwaï (2016)

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Сценаристы популярного французского сериала "Черный Барон" включили в один из эпизодов фрагмент с агентством Sputnik.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
Симоньян: во Франции против Sputnik и RT не найдут улик, потому что их нет

В попытке отобразить влияние российских СМИ на общественную жизнь Франции создатели телевизионной драмы показали якобы размещенный на сайте Sputnik France материал за авторством вымышленного персонажа.

По сюжету главному герою Филиппу Рикверту попадается на глаза придуманная сценаристами статья "Европейский Союз, Франция и стратегия ордолиберального шока" некого колумниста Sputnik France Сержа Лафаржа, рассуждающего о возможности государственного переворота. Рикверт вдохновляется ею.

Руководство Sputnik France, неоднократно подвергавшегося нападкам со стороны французских властей, отнеслось к "новому сотруднику" с иронией.

​"Вся недостоверная информация на нашем сайте — это творчество талантливых сценаристов сериала "Черный Барон". Отличные ребята, увлекательный сериал! Мы готовы продолжать с ними сотрудничество в таком формате и дальше!" — написала в Twitter главный редактор Sputnik France Наталья Новикова.

Встреча глав МИД РФ и Франции С. Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Ле Дриан не ответил, почему штаб Макрона отказал в аккредитации Sputnik
Президент Франции Эммануэль Макрон ранее неоднократно обвинял Sputnik в распространении фейковых новостей, не приводя при этом никаких доказательств. Еще во время предвыборной кампании его штаб отказался аккредитовать российский канал и информагентство, а осенью журналистку Sputnik выдворили с совместной пресс-конференции Макрона и премьера Ирака Хайдера аль-Бади под предлогом, что ее имя не фигурирует в реестре аккредитованных журналистов, хотя она входила в их число. Неоднократные письменные обращения представителей агентства к пресс-службе президента Франции внести их в список рассылки анонсов также оставались без ответа.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Сергей Смирнов
Подавление свободы слова в Евросоюзе уже просто выходит за всякие рамки.

Что следующее? Концлагеря для несогласных?

Во всяком случае сейчас людей гарантированно увольняют с работы всего лишь за критику или несогласие с политикой Власти по пропаганде гомосексуализма в Европе.
12:05
02.02.2018
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