В популярный французский сериал включили эпизод с "пропагандой" от Sputnik

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Сценаристы популярного французского сериала "Черный Барон" включили в один из эпизодов фрагмент с агентством Sputnik.

В попытке отобразить влияние российских СМИ на общественную жизнь Франции создатели телевизионной драмы показали якобы размещенный на сайте Sputnik France материал за авторством вымышленного персонажа.

По сюжету главному герою Филиппу Рикверту попадается на глаза придуманная сценаристами статья "Европейский Союз, Франция и стратегия ордолиберального шока" некого колумниста Sputnik France Сержа Лафаржа, рассуждающего о возможности государственного переворота. Рикверт вдохновляется ею.

Руководство Sputnik France, неоднократно подвергавшегося нападкам со стороны французских властей, отнеслось к "новому сотруднику" с иронией.

Toutes les "fake news", présentes sur notre site, sont le fruit de l’imagination des talentueux scénaristes de la série "Baron noir". Ce sont des gars extra et la série est au top! Nous serions ravis de continuer à travailler avec eux sur ce format! pic.twitter.com/WyFNge09D9 — Nathalie Novikova (@NovikovaSputnik) 1 февраля 2018 г.

​"Вся недостоверная информация на нашем сайте — это творчество талантливых сценаристов сериала "Черный Барон". Отличные ребята, увлекательный сериал! Мы готовы продолжать с ними сотрудничество в таком формате и дальше!" — написала в Twitter главный редактор Sputnik France Наталья Новикова.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее неоднократно обвинял Sputnik в распространении фейковых новостей, не приводя при этом никаких доказательств. Еще во время предвыборной кампании его штаб отказался аккредитовать российский канал и информагентство, а осенью журналистку Sputnik выдворили с совместной пресс-конференции Макрона и премьера Ирака Хайдера аль-Бади под предлогом, что ее имя не фигурирует в реестре аккредитованных журналистов, хотя она входила в их число. Неоднократные письменные обращения представителей агентства к пресс-службе президента Франции внести их в список рассылки анонсов также оставались без ответа.