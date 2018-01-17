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Медиавойны
Медиавойны

Евродепутаты хотят потратить на борьбу с российскими СМИ миллион евро

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Главное за 17 января 2018 года (9)
20:1517.01.2018
(обновлено: 20:35 17.01.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фотоФлаги ЕС у здания Европейского парламента в Страсбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 17 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Депутаты Европарламента в среду призвали исполнительные органы ЕС резко увеличить финансирование борьбы с российскими СМИ. При этом ряд депутатов заявили о том, что такой подход является лишь поиском виновных в собственных проблемах Европы и отражает нежелание признать ложь в европейских СМИ, финансируемых за счёт государства.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
© РИА Новости
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Не в два, а в десять, или миллион евро

"Мы должны увеличить бюджет не в два, а в десять раз", — заявила докладчица ЕП Сандра Калниете, выступая на специально организованных ассамблеей дебатах в рамках пленарной сессии в Страсбурге.

По словам парламентария, "Россия имеет хорошо развитую и всеобъемлющую пропагандистскую стратегию по ослаблению ЕС в целом, его государств-членов и по дискредитации международных организаций, таких как НАТО".

В ходе обсуждения, трансляцию которого вела видеослужба ЕП, прозвучало предложение увеличить "контрпопагандистский" бюджет ЕС на один миллион евро.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Охват "контрпропаганды"

Министр председательствующей с 1 января в Совете ЕС Болгарии Моника Панайотова заявила, что при информационном противодействии России "должны быть охвачены новостные интернет-ресурсы и социальные СМИ".

Еврокомиссар по безопасности Джулиан Кинг утверждал на заседании, что оперативная группа по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force, одной из главных задач которой является информационная борьба с российскими СМИ, за два года работы раскрыла более 3,5 тысяч случаев дезинформации против Евросоюза.

"К сожалению, мы можем заключить, что российская дезинформация может действительно хорошо функционировать", — добавил Кинг.

Он разделяет необходимость увеличить финансирование инструментов контрпропаганды ЕС и считает необходимым обеспечить соответствующей поддержкой "независимые европейские СМИ".

Офис телеканала RT в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Не все согласны

Однако согласие с подходом институтов ЕС выразили не все участники дебатов. Так, по словам депутата от Франции и члена парламентской группы "Европа наций и свобод" Стива Бриоса, "фейковая информация существовала всегда, в том числе" в Евросоюзе.

"Надо начать с себя, с некоторых СМИ, набитых госсредствами, которые распространяют ложную информацию, которая, естественно, влияет на выборы в странах-членах", — сказал он.

По словам Бриоса, в лице России ЕС нашел "козла отпущения". "В действительности вы не переносите, когда кто-то выступает с диссидентскими заявлениями по отношению к тому, что говорите вы", — заметил парламентарий.

Cтенд RT на Международном рынке аудиовизуального контента MIPCom в Канне
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Инструменты

Одной из главных задач East StratCom Task Force, созданной решением глав государств и правительств ЕС в рамках кампании "ЕС против дезинформации" в марте 2015 года, названо "противодействие российским дезинформационным кампаниям".

Еврокомиссия, со своей стороны, создала экспертную группу высокого уровня для противодействия распространению ложной информации в социальных и традиционных СМИ, которая поручено подготовить к марту "четкий структурированный доклад о том, каков должен быть наш конкретный вклад в европейский подход" к противодействию ложной информации.

Логотип международного информационного бренда Спутник
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В свою очередь ЕП создал специальное подразделение "по защите репутации Европарламента, включая реагирование на "фейковые новости".

В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать на Западе. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон".

В документе, ряд положений которого граничит с предложением ввести цензуру в отношении российских СМИ, утверждалось, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС, а также использует фактор двусторонних межгосударственных отношений для разобщения членов сообщества.

В качестве основных информационных угроз Евросоюзу и его партнерам в Восточной Европе в резолюции называются агентство Sputnik, телеканал RT, фонд "Русский мир" и подведомственное российскому МИД федеральное агентство "Россотрудничество".

Президент России Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.

Попали под контроль
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Попали под контроль

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Медиавойны
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Юрий Леонов
Тут ключевое слово, - потратить...Против правды не попрёшь.
20:20
17.01.2018
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Михаил Шельдешев
А что так мало？Уже бы миллиард потратили, а можно и два. Главное, чтобы результат был. А то в своей лжи, как в ....овне, эта Европа и потонет. И вытаскивать её из дерьма будет некому......
20:28
17.01.2018
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