Евродепутаты хотят потратить на борьбу с российскими СМИ миллион евро

БРЮССЕЛЬ, 17 янв — РИА Новости, Александр Шишло. Депутаты Европарламента в среду призвали исполнительные органы ЕС резко увеличить финансирование борьбы с российскими СМИ. При этом ряд депутатов заявили о том, что такой подход является лишь поиском виновных в собственных проблемах Европы и отражает нежелание признать ложь в европейских СМИ, финансируемых за счёт государства.

Не в два, а в десять, или миллион евро



"Мы должны увеличить бюджет не в два, а в десять раз", — заявила докладчица ЕП Сандра Калниете, выступая на специально организованных ассамблеей дебатах в рамках пленарной сессии в Страсбурге.

По словам парламентария, "Россия имеет хорошо развитую и всеобъемлющую пропагандистскую стратегию по ослаблению ЕС в целом, его государств-членов и по дискредитации международных организаций, таких как НАТО".

В ходе обсуждения, трансляцию которого вела видеослужба ЕП, прозвучало предложение увеличить "контрпопагандистский" бюджет ЕС на один миллион евро.

Охват "контрпропаганды"



Министр председательствующей с 1 января в Совете ЕС Болгарии Моника Панайотова заявила, что при информационном противодействии России "должны быть охвачены новостные интернет-ресурсы и социальные СМИ".

Еврокомиссар по безопасности Джулиан Кинг утверждал на заседании, что оперативная группа по стратегическим коммуникациям East StratCom Task Force, одной из главных задач которой является информационная борьба с российскими СМИ, за два года работы раскрыла более 3,5 тысяч случаев дезинформации против Евросоюза.

"К сожалению, мы можем заключить, что российская дезинформация может действительно хорошо функционировать", — добавил Кинг.

Он разделяет необходимость увеличить финансирование инструментов контрпропаганды ЕС и считает необходимым обеспечить соответствующей поддержкой "независимые европейские СМИ".

Не все согласны



Однако согласие с подходом институтов ЕС выразили не все участники дебатов. Так, по словам депутата от Франции и члена парламентской группы "Европа наций и свобод" Стива Бриоса, "фейковая информация существовала всегда, в том числе" в Евросоюзе.

"Надо начать с себя, с некоторых СМИ, набитых госсредствами, которые распространяют ложную информацию, которая, естественно, влияет на выборы в странах-членах", — сказал он.

По словам Бриоса, в лице России ЕС нашел "козла отпущения". "В действительности вы не переносите, когда кто-то выступает с диссидентскими заявлениями по отношению к тому, что говорите вы", — заметил парламентарий.

Инструменты



Одной из главных задач East StratCom Task Force, созданной решением глав государств и правительств ЕС в рамках кампании "ЕС против дезинформации" в марте 2015 года, названо "противодействие российским дезинформационным кампаниям".

Еврокомиссия, со своей стороны, создала экспертную группу высокого уровня для противодействия распространению ложной информации в социальных и традиционных СМИ, которая поручено подготовить к марту "четкий структурированный доклад о том, каков должен быть наш конкретный вклад в европейский подход" к противодействию ложной информации.

В свою очередь ЕП создал специальное подразделение "по защите репутации Европарламента, включая реагирование на "фейковые новости".

В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать на Западе. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон".

В документе, ряд положений которого граничит с предложением ввести цензуру в отношении российских СМИ, утверждалось, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС, а также использует фактор двусторонних межгосударственных отношений для разобщения членов сообщества.

В качестве основных информационных угроз Евросоюзу и его партнерам в Восточной Европе в резолюции называются агентство Sputnik, телеканал RT, фонд "Русский мир" и подведомственное российскому МИД федеральное агентство "Россотрудничество".

Президент России Владимир Путин, комментируя принятие данной резолюции, поздравил журналистов RT и Sputnik с результативной работой. При этом он отметил, что данный документ свидетельствует об очевидной деградации представлений о демократии в западном обществе. По словам Путина, он рассчитывает на торжество здравого смысла и надеется, что реальных ограничений для российских СМИ не будет.