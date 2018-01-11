Толстой рассказал об обязательной маркировке для СМИ-иноагентов

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой объяснил, что он имел в виду, рассказывая о правилах для СМИ-иноагентов в России на примере международной террористической группировки.

Ранее политик, говоря об обязательной маркировке для СМИ-иноагентов, в качестве примера привел упоминание в СМИ террористической организации "Исламское государство"*, которая запрещена в РФ и сопровождается соответствующей пометкой.

"Я говорил о том, что, если информация маркируется, она маркируется открыто. То есть, если я ссылаюсь на "Радио Свобода", действующее в интересах государственного департамента США, я говорю, что, по информации "Радио Свобода", действующего в интересах госдепартамента США, на митинге Навального было 400 человек. По информации полиции — 26. И все. И, как журналист, я в данном случае веду себя корректно… А ИГИЛ* тут ни при чем", — сказал Толстой журналистам.

Законопроект, предусматривающий регулирование деятельности СМИ-иноагентов на территории России, был внесен в Госдуму 19 декабря 2017 года. В частности, он предусматривает, что СМИ, признанные в России иностранными агентами, должны для распространения своей продукции учредить российское юридическое лицо.

Кроме того, иностранным агентом может быть признано и физическое лицо, что "зеркально отражает нормы, прописанные в законодательстве США", отметил Левин. Как заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, проект закона о СМИ-иноагентах не затрагивает блогеров, но если они представляют СМИ и финансируются из-за рубежа, к ним будут применены те же меры.