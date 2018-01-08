МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Пользователи социальных сетей обсуждают интервью главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, которое она дала американскому телеканалу CBS.

В беседе с ведущей передачи "60 минут" Лесли Шталь Симоньян вновь указала на то, что заявления представителей спецслужб о "российском вмешательстве" в выборы президента США не имеют под собой никаких оснований. "И вы верите им (спецслужбам. — Прим. ред.) так же, как верите, что в Ираке было оружие массового уничтожения. Разве вы в это не верили? Продолжайте верить, что российское вмешательство в американские выборы произошло. Через пять лет вы узнаете, что этого не было", — сказала главный редактор.

На вопрос о том, поддерживал ли RT кандидатуру Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2016 году, Симоньян ответила отрицательно. При этом она отметила, что многие западные СМИ открыто выступали за Хиллари Клинтон. "Ошибка RT была в том, что он также не поддержал Хиллари", — иронично отметила она.

Многие пользователи позитивно восприняли заявления Симоньян. При этом не всех устроила работа Шталь в качестве интервьюера.

"Кто-нибудь это слушает? Думаю, она (Симоньнян. — Прим. ред.) великолепна! Послушайте, что они говорят, — написала в Twitter Janice Tittel. — Пожалуйста, Лесли, она ответила на все твои вопросы. Я всегда уважала Вашу работу, но зачем нападать на Симоньян?".

"Симоньян выглядит совершенно адекватно, но Лесли Шталь — это что-то жалкое, — прокомментировал пользователь Gorsky Dmitry. — Она действительно такая глупая или притворяется. Американские СМИ окончательно превратились в деревенское радио".

"CBS регулярно дезинформирует зрителя. Чья бы корова мычала", — написал Dan Pullit.

"Лесли, как случилось, что Вы не смогли ответить на ее (Симоньян. — Прим. ред.) вопросы?— спросила Karen RDCS . — Вы не ответили на них. Все же очевидно, и я ждала от Вас ответов".

"Хватит уже этой русской темы, — прокомментировал fred felter. — Перестаньте стегать мертвую лошадь — никаких доказательств спустя год".

"Лесли Шталь явно шокирована тем, что американские службы делают то же самое в России, — написал AntiGovtRebel. — Она действительно не в курсе, что русские не вторгались в Крым, или она настолько наивна?".

"Не могу поверить, что Лесли Шталь в этом интервью обвиняет Россию в том, что Америка делает ежедневно, — прокомментировал Allyn.Ducote. — Шталь просто показала CBS с глупой стороны".