Путин: в США условия для работы СМИ-иноагентов гораздо жестче, чем в России

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что условия для работы RT в США как иноагента гораздо жестче, чем в России для аналогичных СМИ.

"Вместе с тем мы с вами видим — мы ведь этого не делали — в известной, достаточно мощной стране за океаном наши средства массовой информации начали ставить в разряд иностранных агентов, причем регулирование там этих иностранных агентов гораздо более жесткое, чем то, которое предложено в нашем законе", — сказал Путин, выступая на встрече с руководством палат Федерального Собрания.

Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года. При этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве. Позже RT был лишен аккредитации в конгрессе США из-за статуса иноагента.

Госдума 6 декабря приняла постановление о запрете на вход в нижнюю палату американским СМИ, признанным иноагентами, назвав это "симметричными мерами в связи с решением о лишении ряда российских журналистов аккредитации при конгрессе США". Аналогичное решение принял и Совет Федерации.

Президент России Владимир Путин в конце ноября подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Позже Минюст РФ включил в список иноагентов, действующих в России, девять СМИ, в том числе "Голос Америки" и "Радио Свобода". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.