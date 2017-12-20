Оснований расширять список СМИ-иноагентов пока нет, заявил Володин

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что пока нет оснований расширять список СМИ-иноагентов, при появлении предпосылок этот вопрос будет рассмотрен.

"Список? Оснований пока нет. Примут решение в отношении наших СМИ — зеркально ответим. Когда будут основания и предпосылки, тогда будем рассматривать", — сказал он журналистам.

Президент России Владимир Путин в конце ноября подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Позже Минюст РФ включил в список иноагентов, действующих в России, девять СМИ, в том числе "Голос Америки" и "Радио Свобода".

Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.