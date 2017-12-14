Песков: RT сталкивается с противоречивым отношением к себе в ряде стран

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Телеканал RT сталкивается с противоречивым отношением к себе в ряде стран, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью "Россия 24".

"Russia Today сталкивается с достаточно противоречивым, мягко говоря, отношением к себе в ряде стран. Вы знаете, что Russia Today испытывает проблемы с работой в Елисейском дворце в Париже", — сказал Песков.

Он сообщил, что эта тема поднималась в ходе встречи президентов России и Франции в Версале, но французский лидер сказал, что это связано с его личным отношением к российскому телеканалу. "И эта тема поднималась на пресс-конференции в Версале, на совместной пресс-конференции Путина и Макрона, когда Путин был там последний раз. И Макрон сказал, что эти меры связаны с тем, что это его личное отношение такое к Russia Today", — пояснил Песков.

"Мы глубоко уважаем президента Франции, мы ценим его усилия в плане, несмотря ни на что, развития двусторонних российско-французских отношений. Но мы не можем согласиться с этим. Потому что если бы мы руководствовались, скажем так, личным отношением нашего президента к тем или иным СМИ мировым в плане того, как в личном плане к нему относятся эти СМИ, то очень многие СМИ вообще мы не пускали бы на наши мероприятия", — заявил пресс-секретарь президента России.

По его словам, многие издания "дают неверную информацию, искаженную информацию, демонизируют Путина, оскорбляют его лично". "Но тем не менее эти СМИ имеют возможность работать свободно у нас в стране. И, наверное, это то, чем мы гордимся. И то, на что мы призываем наших партнеров обратить внимание в плане того, какие условия для работы создаются здесь для зарубежных СМИ", — добавил Песков.