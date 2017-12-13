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Песков объяснил, чем вызвана информационная война против России

23:5813.12.2017
(обновлено: 00:56 14.12.2017)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фотоПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Информационная война против России связана с попытками задушить ее суверенитет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Стенд Информационного агентства и радио Sputnik на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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"То, что мы сейчас наблюдаем, это конфронтация, которая связана, наверное, с попытками задушить суверенность России, суверенный голос России. С попытками задушить растущие возможности и способности России доносить свой голос до мирового сообщества, растущий потенциал, в том числе и технологический, с точки зрения информационных технологий, доносить свой голос в плане опровержения тех лживых новостей, которые идут в отношении нашей страны", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что те, кто развязывает информационную конфронтацию, "пытаются нас задушить". "Мы отвечаем", — добавил Песков.

Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Как отметил пресс-секретарь президента, многие иностранные СМИ, работающие в России, ангажированы, но они продолжают работать в нашей стране, и им никто не препятствует.

"Эти СМИ имеют возможность работать свободно у нас в стране. И, наверное, это то, чем мы гордимся. И то, кстати, на что мы призываем наших партнеров обратить внимание в плане того, какие условия работы создаются здесь для зарубежных СМИ", — заявил Песков.

Он также подчеркнул, что закон об иностранных агентах не воспрепятствует деятельности зарубежных журналистов. "Он лишь ее регламентирует и, скажем так, добавляет обязанности совершать для этих СМИ определенные действия", — добавил пресс-секретарь.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Песков также указал, что телеканал RT сталкивается с противоречивым отношением к себе в ряде стран, в частности, во Франции. Он напомнил, что эта тема поднималась в ходе встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона в Версале, но французский лидер сказал, что это связано с его личным отношением к российскому телеканалу.

"Мы глубоко уважаем президента Франции, мы ценим его усилия усилия в плане, несмотря ни на что, развития двусторонних российско-французских отношений. Но мы не можем согласиться с этим", — заключил Песков.

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12 пользователей оставили 17 комментариев
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