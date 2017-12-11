Москва, 11 дек — РИА Новости. Колумнист британской газеты The Times Джайлс Смит в шутку объявил среди читателей издания конкурс, предложив им создать нейтральный флаг для российских спортсменов, которые будут допущены до Олимпийских игр 2018 года.

Автор отмечает, что участники "конкурса" захотят "осудить систематическое употребление допинга" своим вариантом флага, однако Смит предлагает воздержаться от изображений перечеркнутых шприцев и слоганов вроде "Просто скажи "нет"".

По мнению Смита, неплохим вариантом для флага российских спортсменов может заставка для проверки изображения, которая использовалась каналом BBC во время технических работ. На ней девочка играет в крестики-нолики с "жутким" клоуном. Автора статьи отмечает, что эта картинка "передает чувство временной остановки процесса из-за чьей-то ошибки".

Другим неплохим вариантом, пишет Смит, было бы одеяло из клетчатой ткани-шотландки — она сделало бы идею о "накрытии" спортсменов санкциями более уютной. "Не будем забывать, речь идет о зимней Олимпиаде, а на ней бывает холодно. Особенно когда ты не вполне трезв", — иронизирует автор. Кроме того, Смит предлагает читателям подумать над гимном для россиян. Композиция, по его словам, должна звучать одновременно гордо, триумфально и извинительно.

Международный олимпийский комитет (МОК) 5 декабря постановил отстранить российскую сборную Олимпийских игр в Пхёнчхане. На соревнования могут быть допущены спортсмены, не замешанные в допинговом скандале, их команда будет называться "олимпийские спортсмены России". Она будет выступать под олимпийским флагом, без гимна и атрибутики национальной сборной.