В США хотят избавиться от медиакомпаний, не угодных властям, заявили в ГД

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В США решили избавиться от всех медиакомпаний, чья позиция не устраивает американские власти, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк ("Единая Россия"), комментируя ситуацию с вещателем Sputnik в Соединенных Штатах.

Ранее стало известно, что американская Multicultural Radio Broadcasting (MRBI), транслирующая радиопрограммы Sputnik на АМ-частотах, получила предупреждение Минюста США о возможности регистрации в качестве "иностранного агента" и требование предоставить дополнительную информацию для решения по этому вопросу. При этом сам Sputnik, работающий со многими компаниями по всему миру, не получал от властей США требования зарегистрироваться "иностранным агентом".

"В США поставили задачу избавиться от всех медиакомпаний, чья позиция не устраивает американские власти… Очевидно, перед ними стоит задача ликвидировать из эфира все СМИ, которые не готовы плести небылицы о России и дискредитировать нашу страну любой ценой", — цитирует Железняка его пресс-служба.