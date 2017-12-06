СМИ-иноагенты должны маркировать свою продукцию, заявил Толстой

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. СМИ, признанные в России иностранными агентами, должны маркировать свою продукцию, считает вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.

"Я считаю, что СМИ, признанные иностранными агентам, должны маркировать свою продукцию. А другие СМИ должны ссылаться на них как на иностранных агентов, цитируя распространяемую ими информацию, информационную повестку. Такое решение было бы справедливым", — сказал Толстой, выступая на пленарном заседании Госдумы при обсуждении проекта постановления о запрете на вход в Госдуму СМИ-иностранных агентов.

Во вторник Минюст РФ включил в список иноагентов девять СМИ, в том числе "Голос Америки", Радио Свобода, Телеканал Настоящее Время. Также в реестр попали "Idel.Реалии", Кавказ.Реалии, Крым.Реалии, Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".