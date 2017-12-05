Минюст разрабатывает порядок регулирования деятельности СМИ-иноагентов

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Минюст России разрабатывает порядок регулирования деятельности СМИ-иноагентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

В ведомстве пояснили, что иностранные СМИ, выполняющее функции иностранного агента, несут права и обязанности, предусмотренные для некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Минюст устанавливает порядок применения в отношении СМИ-иноагентов положений закона об НКО, регулирующих правовой статус некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента.

"На сегодняшний день названный порядок разрабатывается", — сообщили в Минюсте.

Во вторник Минюст РФ включил в список иноагентов девять СМИ, в том числе "Голос Америки", Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), телеканал "Настоящее Время". Также в реестр попали "Idel.Реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".