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Минюст определил список СМИ-иноагентов: пока их девять

Сюжет:
Принятие закона о СМИ-иноагентах (103)
17:5105.12.2017
(обновлено: 18:30 05.12.2017)
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© Фото : Министерство юстиции Российской ФедерацииЗдание Министерства юстиции России. Архивное фотоЗдание Министерства юстиции России. Архивное фото
© Фото : Министерство юстиции Российской Федерации

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Во вторник российский Минюст обнародовал список из девяти СМИ, причисленных к иноагентам, куда попали в том числе "Голос Америки" и "Радио Свобода". При этом некоторых средств массовой информации, которые считались кандидатами в иноагенты, в этом перечне так и не оказалось, в частности, CNN. Предполагается, что пока этот список расширяться не будет, если только США не введут новые ограничения работы российских СМИ.

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Россия готова расширить список СМИ-иноагентов, заявил Пушков
Пока окончательно неясно, каковы будут последствия включения в список иноагентов для СМИ. На данный момент известно, что будет ограничена работа СМИ-иноагентов в обеих палатах российского парламента: Совет Федерации и Госдума готовятся закрыть их представителям вход. Не исключено, что региональным парламентам также будет рекомендовано не пускать журналистов СМИ-иноагентов.

Президент России Владимир Путин в конце прошлой недели подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.

Первые иноагенты

Минюст РФ включил в список иноагентов девять СМИ: "Голос Америки", Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), Телеканал Настоящее Время, "Idel.Реалии", Кавказ.Реалии, Крым.Реалии, Татаро-башкирскую службу Радио Свобода (Azatliq Radiosi), "Сибирь.Реалии", "Фактограф".

© Fotolia / sellingСтопка газет
© Fotolia / selling
Стопка газет

Пока этот список расширяться не будет, для этого нет оснований, заявил РИА Новости глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. Сенатор отметил, что телеканал CNN и ряд других СМИ, которые назывались среди возможных кандидатов на попадание в список иноагентов, не будут в него включены.

"В этот список попали американские пропагандистские компании, существующие на государственные деньги и ведущие свою деятельность на русском языке. CNN не пропагандистская компания, и другие СМИ — не буду их называть, пусть это будет на совести тех, кто их раньше упоминал в этом контексте, — тоже не подпадают под это определение", — заявил Климов.

Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге, Франция. Архивное фото
© AFP 2017 / Patrick Hertzog
В СЕ надеются, что европейские СМИ не попадут в список иноагентов в России
По его словам, у России нет желания заниматься "нагнетанием напряженности". "Наши меры исключительно зеркальные, взвешенные точно, как на аптекарских весах. Поэтому Вашингтон может обижаться только на себя", — сказал председатель комиссии.

При этом другой сенатор — председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков — отметил, что Москва будет готова расширить список СМИ-иноагентов в случае новых действий США по притеснению российских СМИ.

"Я абсолютно согласен с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, нам не нужна "гонка запретов". Пока, я думаю, Минюст ограничится этими девятью СМИ, однако если США предпримут новые шаги по оказанию давления на российские СМИ — а они неуклонно демонстрируют готовность ухудшать отношения с Россией — то Россия, безусловно, будет готова расширить список СМИ-иноагентов", — заявил Пушков.

В парламент не пустят?

Первые ограничения, которые могут коснуться СМИ из списка иноагентов, — запрет на вход в Госдуму и Совета Федерации. Как сообщил РИА Новости Алексей Пушков, Совфед планирует принять соответствующее постановление 15 декабря.

"Думаю, Совет Федерации пойдет по пути запрета доступа в Совфед именно тех девяти СМИ, которые включены в список иноагентов. Ближайшее заседание палаты 15 декабря, думаю, уже в конце этой недели – в начале следующей соответствующий проект постановления будет готов, а потом вынесен на рассмотрение Совета Федерации", — сказал Пушков.

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный Ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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СМИ, включенным в список иноагентов, запретят вход в Госдуму
По его словам, "с учетом настроений в сенаторском корпусе", это постановление, скорее всего, будет поддержано большинством сенаторов.

Аналогичная мера может быть принята и в нижней палате российского парламента. Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по контролю и регламенту вынес на обсуждение два варианта: запрет на вход в Госдуму всем американским СМИ или только СМИ, признанным иностранными агентами. Во вторник стало известно, что Совет Госдумы вынес на пленарное заседание 6 декабря проект постановления о запрете на вход в Госдуму американским СМИ, которые признаны иностранными агентами, об этом сообщил РИА Новости участник заседания Совета Думы.

"Госдума считает неприемлемыми любые посягательства на основополагающие права и свободы человека — свободу слова и право на получение и распространение информации. Защищая демократические ценности, депутаты Госдумы оставляют за собой право принимать симметричные меры в связи с решением о лишении ряда российских журналистов аккредитации при конгрессе США", — говорится в проекте постановления, который есть в распоряжении РИА Новости.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковВ здании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
В здании Государственной Думы РФ

Предлагается "установить запрет на посещение Госдумы представителями средств массовой информации США, признанных иностранными СМИ, выполняющими функции иностранного агента". Кроме того, в постановлении содержится положение о том, что Госдума, в случае одобрения документа, предложит заксобраниям регионов в рамках своих полномочий принять аналогичные решения.

ЦИК еще не решил

Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Совфеде рассказали, какие СМИ не попадут в список иноагентов
На данный момент неизвестно, коснутся ли ограничения в отношении СМИ-иноагентов работы на выборах 2018 года. Как сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина, комиссия дополнительно рассмотрит вопрос об аккредитации этих средств массовой информации в информационный центр Центризбиркома в день выборов президента России в 2018 году.

"Этот вопрос мы будет дополнительно рассматривать… Вопрос будет ЦИКом рассматриваться исходя из требований действующего законодательства", — сказала Гришина, отвечая на вопрос, будут ли допущены СМИ-иностранные агенты к работе в информцентр ЦИК на выборах президента России в марте 2018 года.

Она добавила, что комиссия будет проводить аккредитацию СМИ на равных основаниях, как и в других государственных органах РФ. По ее словам, для работы СМИ-иноагентов на избирательных участках нужна аккредитация МИД. "Уже от МИДа зависит, как будет с аккредитацией, исходя из нового законодательства", — подчеркнула она.

СМИ ждут разъяснений

"Радио Свобода" намерено ждать разъяснений Минюста РФ о правоприменении закона о СМИ-иноагентах, в ведомство направлено соответствующее письмо, заявил РИА Новости директор русской службы радио Андрей Шарый.

"Мы намерены ждать разъяснений из министерства юстиции о том, какова практика правоприменения, из закона этого не понятно. Мы обратились с соответствующим письмом туда. Некоторые наши сотрудники имеют аккредитацию МИД, которая позволяет работать в Федеральном Собрании, там никакие ограничения пока в силу не вступили", — сказал Шарый.

Здание Минюста РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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"Радио Свобода" ждет разъяснений Минюста по закону о СМИ-иноагентах
По его словам, компания также продолжает консультироваться с юристами в этой связи.

Экспертное мнение

Эксперты расходятся в оценке последствий включения СМИ в список иноагентов. Так, адвокат Дмитрий Аграновский полагает, что признанные иностранными агентами в РФ средства массовой информации будут работать по-прежнему, с незначительными ограничениями. При этом, по словам эксперта, исходя из практики, на работе данных СМИ это не скажется, а целевая аудитория будет "только больше их уважать" за статус иноагента.

"Ничего абсолютно им (СМИ-иноагентам) не грозит. По нашим законам, по нашей практике, они как работали, так и будут работать. Более того, не сочтите, что это шутка, но зная аудиторию "Радио Свобода", еще некоторых таких средств массовой информации, их аудитория будет только рада, что их признали иностранными агентами, потому что для них это скорее достоинство, чем недостаток", — сказал Аграновский.

По его мнению, настоящие проблемы может повлечь присвоение статуса иноагента не в России, а в США. "У нас все-таки, как ни странно, США — это более тоталитарное государство, чем сегодняшняя Россия… И США, и Советский Союз сформировались в эпоху холодной войны, и мы от этого мышления уже во многом ушли. А они как были там, так и остались. Поэтому там признание иностранным агентом действительно может повлечь для средств массовой информации и особенно людей, которые там работают, проблемы", — считает эксперт.

Штаб-квартира ОБСЕ. Архивное фото
© РИА Новости / Тарас Лариохин
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В ОБСЕ считают "опасным" присвоение СМИ статуса иноагента
Руководитель уголовной практики BMS Law Firm Тимур Хутов полагает, что средствам массовой информации, признанным иностранными агентами, могут ограничить доступ в официальные ведомства РФ, также у них могут возникнуть проблемы с аккредитацией на пресс-конференции.

"Пока каких-то реальных изменений в их работе не предвидится, однако есть большая вероятность, что российские власти предусмотрят для таких СМИ ряд дополнительных ограничений… Например, им может быть ограничен доступ в официальные ведомства, могут быть проблемы с аккредитацией на пресс-конференции и так далее", — сказал РИА Новости Хутов.

Ответный шаг

Российские политики и эксперты неоднократно подчеркивали, что принятие закона о СМИ-иноагентах и включение средств массовой информации в соответствующий список — лишь ответная мера на давление Вашингтона на российские СМИ. Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов уверен, что как только российские СМИ будут исключены из числа иноагентов в США, аналогичные решения примет и Россия.

"На этот список нужно смотреть исключительно как на ответный шаг российских властей на недружественные действия американской стороны. Убежден, что как только российские государственные СМИ будут исключены из реестра иностранных агентов в США, аналогичные решения будут приняты и в России. Нужно понимать, что речь идет именно об ответных шагах", — сказал Федотов РИА Новости.

Попали под контроль
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Попали под контроль

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