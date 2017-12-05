Экс-конгрессмен прокомментировал лишение RT аккредитации

ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости, Екатерина Соболь. Диалог со СМИ России и США необходимо сохранять, считает бывший конгрессмен (1987-2007 годы), а ныне глава консалтинговой компании JHill Курт Уелдон. Так он прокомментировал РИА Новости решение лишить RT аккредитации в конгрессе США.
"Я думаю, что всегда важно вести диалог. Раньше, когда Россия была советским коммунистическим государством, мы все равно вели диалог. Я давал интервью, когда госдепартамент посылал меня (в СССР). Я давал интервью всем СМИ и крупным информационным агентствам. Я был в их студиях. Я думаю, что у нас должен быть такой же диалог. Если у вас нет диалога, вы никогда не сможете решить что-либо", — сказал он в кулуарах четвертой ежегодной конференции Doing Business with the Eurasian Union (Бизнес с Евразийским союзом), проводимой "Евразия-Центром".