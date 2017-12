Экс-конгрессмен прокомментировал лишение RT аккредитации

ВАШИНГТОН, 5 дек – РИА Новости, Екатерина Соболь. Диалог со СМИ России и США необходимо сохранять, считает бывший конгрессмен (1987-2007 годы), а ныне глава консалтинговой компании JHill Курт Уелдон. Так он прокомментировал РИА Новости решение лишить RT аккредитации в конгрессе США.

"Я думаю, что всегда важно вести диалог. Раньше, когда Россия была советским коммунистическим государством, мы все равно вели диалог. Я давал интервью, когда госдепартамент посылал меня (в СССР). Я давал интервью всем СМИ и крупным информационным агентствам. Я был в их студиях. Я думаю, что у нас должен быть такой же диалог. Если у вас нет диалога, вы никогда не сможете решить что-либо", — сказал он в кулуарах четвертой ежегодной конференции Doing Business with the Eurasian Union (Бизнес с Евразийским союзом), проводимой "Евразия-Центром".

Ранее сообщалось, что журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента. Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве. В мае 2017 года агентству Sputnik отказали в продлении аккредитации в конгресс США, на повторный запрос о продлении до сих пор не получено ответа.