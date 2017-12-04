В Госдуму внесли проект о запрете на вход для американских СМИ-иноагентов

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. В Госдуму внесен проект постановления, которым запрещает посещение нижней палаты парламента представителями американских СМИ, признанных иностранными агентами. Это следует из базы данных Госдумы.

Ранее думский профильный комитет рассмотрел проект постановления, которое запретит американским журналистам посещать нижнюю палату. Его намерены поддержать и в Совете Федерации. Помимо запрета в документ также включены положения, в которых региональным заксобраниям рекомендуется ввести аналогичные меры в отношении СМИ-иноагентов.

Этот законопроектом стал ответом на лишение телеканала RT аккредитации в конгрессе США из-за его статуса иноагента. Ограничения могут ввести в середине декабря. Ранее сообщалось, что журналистов RT лишили аккредитации после того, как телеканал зарегистрировали в качестве иноагента.

Американский минюст внес RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве. В мае 2017 года агентству Sputnik отказали в продлении аккредитации в конгресс США, на повторный запрос о продлении до сих пор не получено ответа.

В ответ на внесение RT в список иноагентов в России приняли закон, согласно которому зарубежные СМИ могут признать иноагентами, если их финансируют из-за границы.