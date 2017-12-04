Россия удивлена, что у ОБСЕ нет вопросов к США по закону об иноагентах

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Москва удивлена тем фактом, что у ОБСЕ нет вопросов к Вашингтону по поводу американского закона об иностранных агентах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, выступая в понедельник в Госдуме, напомнила о визите в Россию две недели назад представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, которому на встрече с председателем комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексеем Пушковым "изложили наше видение ситуации".

"Отчасти он согласился с ситуацией, но при этом на наш прямой вопрос, связывался ли он с американской стороной для того, чтобы каким-то образом…высказать свое отношение, он сказал, что не связывался. Это, конечно, кроме как удивление, не вызывает ничего", — сказала Захарова.

При этом она подчеркнула, что Россия регулярно работает с ОБСЕ, направляет в организацию подробные письма с описанием всех случаев ущемления прав российских СМИ и изучает ее доклады.

В Госдуме сейчас рассматривается проект постановления, которое запретит американским журналистам посещать нижнюю палату. Этот запрет намерены поддержать и в Совете Федерации. Такие меры стали ответом на лишение телеканала RT аккредитации в конгрессе США из-за его статуса иноагента. Ограничения могут ввести в середине декабря.

Журналистов RT лишили аккредитации в конгрессе США в связи с регистрацией телеканала в качестве иноагента. Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle не зарегистрированы в этом качестве.

В мае 2017 года агентству Sputnik отказали в продлении аккредитации в конгресс США, на повторный запрос о продлении до сих пор не получено ответа.

Президент России Владимир Путин в конце прошлой недели подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно тексту закона, иноагентами могут быть признаны СМИ, получающие финансовую помощь от иностранных государств или организаций. Изменения вносятся в статью 6 закона "О средствах массовой информации". Поправки о статусе СМИ-иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом.