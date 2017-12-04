МИД России готовит "сюрприз" для ряда американских СМИ, заявила Захарова

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Россия может ограничить доступ в Госдуму минимум девяти-десяти американским СМИ из 23, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, выступая в Госдуме.

"Я думаю, что это будет, в том числе, Государственная дума принимать (решение — ред.) по поводу того, кого пускать, а кого не пускать. Как мы понимаем, на уровне исполнительной власти речь может идти как минимум о девяти-десяти средствах массовой информации США, а какие именно — пусть будет сюрпризом", — сказала она, отвечая на вопрос, какое количество американских СМИ подпадет под действие запрета посещать Госдуму.

Она отметила, что МИД настаивает на точечных мерах против американских СМИ, которые финансируются по линии Госдепа, эти ограничения не коснутся журналистов других стран.

Такие меры власти рассматривают в ответ на лишение журналистов RT аккредитации в конгрессе США после регистрации телеканала в качестве иностранного агента. Этот шаг стал продолжением политики давления Вашингтона на российские СМИ. Ранее американский Минюст внес в список иноагентов RT и партнерскую компанию Sputnik — Reston Translator. Также конгресс устроил разбирательство по поводу возможного "влияния RT на президентские выборы".

В октябре Twitter заблокировал рекламу с каналов, которыми владеют RT и Sputnik. При этом Twitter, Facebook и Google подтвердили в конгрессе, что у них нет доказательств вмешательства Москвы в американские выборы.

В ответ на действия Вашингтона в России приняли закон, согласно которому зарубежные СМИ могут признать иноагентами, если их финансируют из-за границы.