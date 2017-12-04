МИД России готовит "сюрприз" для ряда американских СМИ, заявила Захарова

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Россия может ограничить доступ в Госдуму минимум девяти-десяти американским СМИ из 23, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, выступая в Госдуме.
Она отметила, что МИД настаивает на точечных мерах против американских СМИ, которые финансируются по линии Госдепа, эти ограничения не коснутся журналистов других стран.
Такие меры власти рассматривают в ответ на лишение журналистов RT аккредитации в конгрессе США после регистрации телеканала в качестве иностранного агента. Этот шаг стал продолжением политики давления Вашингтона на российские СМИ. Ранее американский Минюст внес в список иноагентов RT и партнерскую компанию Sputnik — Reston Translator. Также конгресс устроил разбирательство по поводу возможного "влияния RT на президентские выборы".
В ответ на действия Вашингтона в России приняли закон, согласно которому зарубежные СМИ могут признать иноагентами, если их финансируют из-за границы.