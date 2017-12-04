Российский МИД не лишил аккредитации американские СМИ, заявила Захарова

17:2804.12.2017
(обновлено: 17:33 04.12.2017)
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МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. МИД России не лишает аккредитации представителей американских СМИ, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
"Мы ни в коем случае не лишаем мидовской аккредитации представителей американских СМИ, о которых сейчас идёт речь. Они могут спокойно продолжать осуществление журналисткой деятельности на территории России", — сказала Захарова на заседании комитета Госдумы по регламенту в понедельник.
Министерство иностранных дел — ведомство, которое выдает аккредитацию зарубежным СМИ в России.
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Заседание Государственной Думы по теме "Американские СМИ"