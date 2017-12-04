Российский МИД не лишил аккредитации американские СМИ, заявила Захарова

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. МИД России не лишает аккредитации представителей американских СМИ, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Мы ни в коем случае не лишаем мидовской аккредитации представителей американских СМИ, о которых сейчас идёт речь. Они могут спокойно продолжать осуществление журналисткой деятельности на территории России", — сказала Захарова на заседании комитета Госдумы по регламенту в понедельник.

Министерство иностранных дел — ведомство, которое выдает аккредитацию зарубежным СМИ в России.