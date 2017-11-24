МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Социальная сеть Facebook дважды заблокировала аккаунт журналиста ВГТРК Андрея Медведева за то, что он оставил пост о резонансном выступлении в бундестаге ямальского школьника Николая Десятниченко. Об этом сам журналист написал на своей новой странице.
Журналист заново создал страницу в Facebook и опубликовал пост в третий раз, но в отредактированном варианте. По его словам, он "сгладил наиболее жесткие углы", но текст изменил лишь "слегка". В последней редакции Медведев пишет о том, как немецкие солдаты расправлялись с советскими детьми во время войны.
Редакция РИА Новости приводит полный текст сообщения без правок.
Первый раз пост удалили за распространение порнографии(!).
Второй раз за разжигание ненависти к определенным группам.
Это третья попытка. Я слегка изменил текст. Сгладил наиболее жесткие места. Проверим, что будет теперь. Долго ли он тут провисит.
"Если бы мне пришлось выступать в Бундестаге, как мальчику Коле, то я, пожалуй сказал такие слова:
— Уважаемые депутаты. Сегодня я увидел чудо. И это чудо называется Германия. Я шел к вам и смотрел на красивые берлинские улицы, на людей, на замечательные памятники архитектуры, и теперь я стою тут, и смотрю на вас. И я понимаю, что всё это чудо. Что вы все родились на свет и живете в Германии. Почему я так думаю?
Вы вероятно не помните всех подробностей оккупации, но это и не нужно. Я просто напомню вам о том, что солдаты Вермахта и СС делали с советскими детьми. Их расстреливали. Часто на глазах у родителей. Или наоборот, сначала стреляли в папу с мамой, а потом в детей. Ваши солдаты насиловали детей. Детей сжигали заживо. Отправляли в концлагеря. Где у них забирали кровь, чтобы делать сыворотку для ваших солдат. Детей морили голодом. Детей жрали насмерть ваши овчарки. Детей использовали в качестве мишеней. Детей зверски пытали просто для развлечения.
И вот только за одно то, что ваши солдаты делали с детьми, повторюсь, бойцы Красной Армии, видевшие бесконечное кровавое пепелище от Волги до Западного Буга, могли сорваться, превратиться в беспощадных мстителей, и уничтожить Германию полностью. Возможно, даже с её жителями. Ведь они говорили и писали с фронта, не боясь цензуры, во время войны, что хотят отомстить немцам. Не фашистам. Не нацистам. Именно немцам.
Вам не стоит просить у нас прощения, ведь лично вы ни в чем не виноваты. Вы не можете отвечать за своих дедов и прадедов. И потом, прощает только Господь. Но я скажу честно — для меня немцы навсегда чужой, чуждый народ. Это не потому что лично вы плохие. Это во мне кричит боль сожженных Вермахтом детей. И вам придется принять, что как минимум еще моё поколение — для которого память о войне это награды деда, его шрамы, его фронтовые друзья — будет воспринимать вас так. Что будет потом, я не знаю. Возможно, после нас придут манкурты которые все забудут. И мы многое для этого сделали, мы много что просрали сами, но я надеюсь, что еще не все потеряно для России. Нам конечно нужно сотрудничать. Русским и немцам. Нужно вместе решать проблемы. Бороться с ИГИЛ и строить газопроводы. Но вам придется принять один факт: мы никогда не будем каяться за эту нашу Великую войну. И тем более за Победу. И тем более перед вами. Во всяком случае, повторюсь, моё поколение. Потому что мы тогда спасли не только себя. Мы спасли вас от вас самих. И я даже не знаю, что важнее."
В своем выступлении в бундестаге, видео которого опубликовано на Youtube, школьник из Нового Уренгоя рассказал о немецком солдате, участвовавшем в Сталинградской битве, чью биографию ему удалось изучить благодаря информации из открытых источников. По словам подростка, солдат попал в лагерь для военнопленных и вернуться домой не смог, так как "умер от тяжелых условий плена". Школьник, изучая биографию солдата, посетил "захоронения солдат вермахта" вблизи Копейска в Челябинской области, где, по его словам, "увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".