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Facebook нашел "порнографию" в тексте журналиста ВГТРК о войне с нацистами

00:0324.11.2017
(обновлено: 00:14 24.11.2017)
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© AFP 2017 / Pornchai KittiwongsakulЛоготип Facebook. Архивное фотоЛоготип Facebook. Архивное фото
© AFP 2017 / Pornchai Kittiwongsakul

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Социальная сеть Facebook дважды заблокировала аккаунт журналиста ВГТРК Андрея Медведева за то, что он оставил пост о резонансном выступлении в бундестаге ямальского школьника Николая Десятниченко. Об этом сам журналист написал на своей новой странице.

Советские офицеры проходят мимо немецких пленных. Сталинград, январь 1943 года
© РИА Новости / Георгий Зельма
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Была ли Великая Отечественная: о невинно умученном солдате вермахта
Первоначально Медведев представил переделанный вариант прозвучавшей в бундестаге речи, рассказав о жестокости немецких солдат во время Великой Отечественной войны. Однако Facebook забанил страницу журналиста "за распространение порнографии". Медведев вновь опубликовал пост, но на этот раз администрация социальной сети обвинила его в "разжигании ненависти к определённым группам" (вероятно, к нацистам) и опять заблокировала аккаунт.

Журналист заново создал страницу в Facebook и опубликовал пост в третий раз, но в отредактированном варианте. По его словам, он "сгладил наиболее жесткие углы", но текст изменил лишь "слегка". В последней редакции Медведев пишет о том, как немецкие солдаты расправлялись с советскими детьми во время войны.

Редакция РИА Новости приводит полный текст сообщения без правок.

Простите за так называемое Бородино. Исторический фельетон
© Иллюстрация РИА Новости . Виталий Подвицкий
Простите за так называемое Бородино. Исторический фельетон
"Ну хорошо Фейсбук. Проверим, кто более упрямый.

Первый раз пост удалили за распространение порнографии(!).

Второй раз за разжигание ненависти к определенным группам.

Это третья попытка. Я слегка изменил текст. Сгладил наиболее жесткие места. Проверим, что будет теперь. Долго ли он тут провисит.

"Если бы мне пришлось выступать в Бундестаге, как мальчику Коле, то я, пожалуй сказал такие слова:

— Уважаемые депутаты. Сегодня я увидел чудо. И это чудо называется Германия. Я шел к вам и смотрел на красивые берлинские улицы, на людей, на замечательные памятники архитектуры, и теперь я стою тут, и смотрю на вас. И я понимаю, что всё это чудо. Что вы все родились на свет и живете в Германии. Почему я так думаю?

Выступление школьника из ЯНАО в Бундестаге
© Deutscher Bundestag
Школьник из ЯНАО прокомментировал свою речь в бундестаге‍
Потому что учитывая то, что ваши солдаты сделали у нас, на оккупированных территориях, бойцы Красной Армии могли запросто оставить на месте Германии выжженное поле, руины и только параграфы учебников напоминали бы о том, что была когда-то такая страна. Это страшно, но так могло случиться.

Вы вероятно не помните всех подробностей оккупации, но это и не нужно. Я просто напомню вам о том, что солдаты Вермахта и СС делали с советскими детьми. Их расстреливали. Часто на глазах у родителей. Или наоборот, сначала стреляли в папу с мамой, а потом в детей. Ваши солдаты насиловали детей. Детей сжигали заживо. Отправляли в концлагеря. Где у них забирали кровь, чтобы делать сыворотку для ваших солдат. Детей морили голодом. Детей жрали насмерть ваши овчарки. Детей использовали в качестве мишеней. Детей зверски пытали просто для развлечения.

Купол над зданием Рейхстага в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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"Напомнил всем об ужасах войны": в Германии оценили речь школьника с Ямала
Вот вам два примера. Офицеру вермахта мешал спать младенец, он взял его за ногу и разбил его голову об угол печки. Ваши летчики на станции Лычково разбомбили эшелон, на котором пытались вывезти детей в тыл, и потом ваши асы гонялись за перепуганными малышами, расстреливая их в голом поле. Было убито две тысячи детей.

И вот только за одно то, что ваши солдаты делали с детьми, повторюсь, бойцы Красной Армии, видевшие бесконечное кровавое пепелище от Волги до Западного Буга, могли сорваться, превратиться в беспощадных мстителей, и уничтожить Германию полностью. Возможно, даже с её жителями. Ведь они говорили и писали с фронта, не боясь цензуры, во время войны, что хотят отомстить немцам. Не фашистам. Не нацистам. Именно немцам.

Выступление школьников из ЯНАО в Бундестаге. Архивное фото
© Фото : Deutscher Bundestag/Achim Melde
Без злого умысла: Песков попросил прекратить травлю школьника из ЯНАО
Но они этого не сделали. Жалею ли я об этом? Конечно нет. Как можно жалеть о том, что не пролилась кровь? Как можно жалеть о том, что наши солдаты и офицеры проявили невероятный гуманизм и милосердие? Я преклоняюсь перед высочайшим духом и стальной волей моих предков, которые нашли в себе какие-то невероятные силы, чтобы не стать такими же скотами, какими были солдаты Вермахта. На пряжках немецких солдат писалось "С нами Бог". Но они были порождением ада и несли ад на нашу землю. Солдаты Красной Армии были комсомольцами и коммунистами, но советские люди оказались куда большими христианами, чем жители просвещенной религиозной Европы. И не стали мстить. Смогли прочувствовать, понять, что адом ад не победить.

Вам не стоит просить у нас прощения, ведь лично вы ни в чем не виноваты. Вы не можете отвечать за своих дедов и прадедов. И потом, прощает только Господь. Но я скажу честно — для меня немцы навсегда чужой, чуждый народ. Это не потому что лично вы плохие. Это во мне кричит боль сожженных Вермахтом детей. И вам придется принять, что как минимум еще моё поколение — для которого память о войне это награды деда, его шрамы, его фронтовые друзья — будет воспринимать вас так. Что будет потом, я не знаю. Возможно, после нас придут манкурты которые все забудут. И мы многое для этого сделали, мы много что просрали сами, но я надеюсь, что еще не все потеряно для России. Нам конечно нужно сотрудничать. Русским и немцам. Нужно вместе решать проблемы. Бороться с ИГИЛ и строить газопроводы. Но вам придется принять один факт: мы никогда не будем каяться за эту нашу Великую войну. И тем более за Победу. И тем более перед вами. Во всяком случае, повторюсь, моё поколение. Потому что мы тогда спасли не только себя. Мы спасли вас от вас самих. И я даже не знаю, что важнее."

В своем выступлении в бундестаге, видео которого опубликовано на Youtube, школьник из Нового Уренгоя рассказал о немецком солдате, участвовавшем в Сталинградской битве, чью биографию ему удалось изучить благодаря информации из открытых источников. По словам подростка, солдат попал в лагерь для военнопленных и вернуться домой не смог, так как "умер от тяжелых условий плена". Школьник, изучая биографию солдата, посетил "захоронения солдат вермахта" вблизи Копейска в Челябинской области, где, по его словам, "увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".

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