МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Социальная сеть Facebook дважды заблокировала аккаунт журналиста ВГТРК Андрея Медведева за то, что он оставил пост о резонансном выступлении в бундестаге ямальского школьника Николая Десятниченко. Об этом сам журналист написал на своей новой странице.

Первоначально Медведев представил переделанный вариант прозвучавшей в бундестаге речи, рассказав о жестокости немецких солдат во время Великой Отечественной войны. Однако Facebook забанил страницу журналиста "за распространение порнографии". Медведев вновь опубликовал пост, но на этот раз администрация социальной сети обвинила его в "разжигании ненависти к определённым группам" (вероятно, к нацистам) и опять заблокировала аккаунт.

Журналист заново создал страницу в Facebook и опубликовал пост в третий раз, но в отредактированном варианте. По его словам, он "сгладил наиболее жесткие углы", но текст изменил лишь "слегка". В последней редакции Медведев пишет о том, как немецкие солдаты расправлялись с советскими детьми во время войны.

Редакция РИА Новости приводит полный текст сообщения без правок.

"Ну хорошо Фейсбук. Проверим, кто более упрямый.

Первый раз пост удалили за распространение порнографии(!).

Второй раз за разжигание ненависти к определенным группам.

Это третья попытка. Я слегка изменил текст. Сгладил наиболее жесткие места. Проверим, что будет теперь. Долго ли он тут провисит.

"Если бы мне пришлось выступать в Бундестаге, как мальчику Коле, то я, пожалуй сказал такие слова:

— Уважаемые депутаты. Сегодня я увидел чудо. И это чудо называется Германия. Я шел к вам и смотрел на красивые берлинские улицы, на людей, на замечательные памятники архитектуры, и теперь я стою тут, и смотрю на вас. И я понимаю, что всё это чудо. Что вы все родились на свет и живете в Германии. Почему я так думаю?

Потому что учитывая то, что ваши солдаты сделали у нас, на оккупированных территориях, бойцы Красной Армии могли запросто оставить на месте Германии выжженное поле, руины и только параграфы учебников напоминали бы о том, что была когда-то такая страна. Это страшно, но так могло случиться.

Вы вероятно не помните всех подробностей оккупации, но это и не нужно. Я просто напомню вам о том, что солдаты Вермахта и СС делали с советскими детьми. Их расстреливали. Часто на глазах у родителей. Или наоборот, сначала стреляли в папу с мамой, а потом в детей. Ваши солдаты насиловали детей. Детей сжигали заживо. Отправляли в концлагеря. Где у них забирали кровь, чтобы делать сыворотку для ваших солдат. Детей морили голодом. Детей жрали насмерть ваши овчарки. Детей использовали в качестве мишеней. Детей зверски пытали просто для развлечения.

Вот вам два примера. Офицеру вермахта мешал спать младенец, он взял его за ногу и разбил его голову об угол печки. Ваши летчики на станции Лычково разбомбили эшелон, на котором пытались вывезти детей в тыл, и потом ваши асы гонялись за перепуганными малышами, расстреливая их в голом поле. Было убито две тысячи детей.

И вот только за одно то, что ваши солдаты делали с детьми, повторюсь, бойцы Красной Армии, видевшие бесконечное кровавое пепелище от Волги до Западного Буга, могли сорваться, превратиться в беспощадных мстителей, и уничтожить Германию полностью. Возможно, даже с её жителями. Ведь они говорили и писали с фронта, не боясь цензуры, во время войны, что хотят отомстить немцам. Не фашистам. Не нацистам. Именно немцам.

Но они этого не сделали. Жалею ли я об этом? Конечно нет. Как можно жалеть о том, что не пролилась кровь? Как можно жалеть о том, что наши солдаты и офицеры проявили невероятный гуманизм и милосердие? Я преклоняюсь перед высочайшим духом и стальной волей моих предков, которые нашли в себе какие-то невероятные силы, чтобы не стать такими же скотами, какими были солдаты Вермахта. На пряжках немецких солдат писалось "С нами Бог". Но они были порождением ада и несли ад на нашу землю. Солдаты Красной Армии были комсомольцами и коммунистами, но советские люди оказались куда большими христианами, чем жители просвещенной религиозной Европы. И не стали мстить. Смогли прочувствовать, понять, что адом ад не победить.

Вам не стоит просить у нас прощения, ведь лично вы ни в чем не виноваты. Вы не можете отвечать за своих дедов и прадедов. И потом, прощает только Господь. Но я скажу честно — для меня немцы навсегда чужой, чуждый народ. Это не потому что лично вы плохие. Это во мне кричит боль сожженных Вермахтом детей. И вам придется принять, что как минимум еще моё поколение — для которого память о войне это награды деда, его шрамы, его фронтовые друзья — будет воспринимать вас так. Что будет потом, я не знаю. Возможно, после нас придут манкурты которые все забудут. И мы многое для этого сделали, мы много что просрали сами, но я надеюсь, что еще не все потеряно для России. Нам конечно нужно сотрудничать. Русским и немцам. Нужно вместе решать проблемы. Бороться с ИГИЛ и строить газопроводы. Но вам придется принять один факт: мы никогда не будем каяться за эту нашу Великую войну. И тем более за Победу. И тем более перед вами. Во всяком случае, повторюсь, моё поколение. Потому что мы тогда спасли не только себя. Мы спасли вас от вас самих. И я даже не знаю, что важнее."

В своем выступлении в бундестаге, видео которого опубликовано на Youtube, школьник из Нового Уренгоя рассказал о немецком солдате, участвовавшем в Сталинградской битве, чью биографию ему удалось изучить благодаря информации из открытых источников. По словам подростка, солдат попал в лагерь для военнопленных и вернуться домой не смог, так как "умер от тяжелых условий плена". Школьник, изучая биографию солдата, посетил "захоронения солдат вермахта" вблизи Копейска в Челябинской области, где, по его словам, "увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".