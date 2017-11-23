Посольство в Лондоне посоветовало Times не завидовать успеху России в Сирии

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Посольство России в Великобритании в очередной раз раскритиковало газету The Times. На этот раз в дипмиссии обратили внимание на статью "Путин приписывает себе победу над ИГ* в Сирии".
В материале говорится о "тайной встрече" Владимира Путина и Башара Асада в Сочи, на которой сирийскому президенту представили российских генералов, "сыгравших ключевую роль в спасении Сирии".
Why so jealous, @thetimes? Britain could join Russia on the right side of history. pic.twitter.com/i1zMgP2jN9— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) 22 ноября 2017 г.
Президент Сирии побывал в России в начале недели. Он провел переговоры с Путиным, а также встретился с руководством Минобороны и Генштаба.
Лидеры двух стран сообщили, что террористов в Сирии ждет скорый разгром, а также обсудили возможные варианты политического урегулирования в республике.
Асад поблагодарил "от имени всего сирийского народа" российских военных за спасение страны. "Мы этого не забудем", — отметил он.
* Запрещенная в России террористическая организация