Толстой прокомментировал "ранжирование" Google материалов RT и Sputnik

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российские законодатели будут внимательно следить за развитием ситуации с ранжированием Google материалов RT и Sputnik и при необходимости жестко отреагируют, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Мы будем следить за тем, как ситуация развивается, и будем действовать в этом направлении последовательно и жестко, потому что это наши национальные интересы и это наша с вами свобода", — сказал Толстой на II Всероссийском конгрессе молодежных медиа, который проходит на площадке МИА "Россия сегодня".

Ранее бывший глава Google, ныне председатель совета директоров родительского холдинга Alphabet Inc. Эрик Шмидт сообщил о намерении разработать специальные алгоритмы, которые понизят материалы RT и Sputnik в поисковой выдаче Google. Он отметил, что Google пытается предотвратить распространение контента этих ресурсов, однако не хочет запрещать сами сайты. Шмидт подчеркнул, что "совсем не поддерживает цензуру", однако "верит в ранжирование".

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство направит Google официальный запрос в связи с намерением ранжировать материалы RT и Sputnik и попросит объяснить, что компания понимает под данным термином. Жаров отметил, что надеется на конструктивный диалог с Google по данному вопросу, чтобы российской стороне не пришлось прибегать к серьезным мерам.