В США школьнику запретили пойти на экскурсию в CNN в футболке "Fake news"

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Школьнику из США запретили пойти на экскурсию в штаб-квартиру CNN в Атланте в футболке с надписью, высмеивающей телеканал, пишет газета Washington Times.

Мальчик выбрал для похода на экскурсию футболку с пародирующей название телеканала надписью FNN, что расшифровывается как Fake News Network и переводится как "Сеть фейковых новостей". Учитель, однако, попросила его переодеться.

Родители школьника заявили, что право их сына на свободу слова, гарантированное первой поправкой к конституции США, было нарушено. По их словам, он сам попросил купить ему такую футболку, чтобы надеть ее на экскурсию. "Он прекрасно осознавал возможные последствия и сам принял такое решение", — цитирует газета отца мальчика. Позднее родители рассказали, что учитель и директор школы принесли извинения за инцидент.