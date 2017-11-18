ВАШИНГТОН, 18 ноя — РИА Новости, Екатерина Соболь. Решение американского минюста о регистрации иностранным агентом компании Reston Translator, которая является партнером радио Sputnik, политически мотивировано, при этом, сама радиостанция не регистрировалась и не получала каких-либо писем с требованием сделать это, заявил руководитель редакции Sputnik в США Миндия Гавашели.

"Мы были несколько удивлены, когда мы увидели статью этим утром. На самом деле прямо сейчас, в первую очередь, мы требуем уточнений от Daily Beast (опубликовавшей информацию, что сам Sputnik зарегистрировался иноагентом), и мы надеемся, что у них хватит порядочности, чтобы признать, что они допустили неточность", — сказал Гавашели в эфире радио Sputnik.

По его словам, "Sputnik никогда не просили зарегистрироваться иностранным агентом в Соединенных Штатах". Он добавил, что даже обращался за разъяснениями на этот счет в минюст США, однако на уточняющий запрос ведомство не попросило о такой регистрации.

"Что произошло? У нас есть партнеры, которые ретранслируют радио Sputnik, вещающий по всему миру, в данном случае в Вашингтоне на частоте 105.5. Мы рады, что мы вещаем на этой частоте. К ним (вещательной компании), по-видимому, обратилось министерство юстиции и попросило зарегистрироваться. Сегодня они решили пойти навстречу и сделать именно так. Просто для уточнения, это не радиостанция, это ребята, которые владеют частотой 105.5 FM в Вашингтоне, и они не делают своих собственных программ", — сказал Гавашели.

Американская компания приняла такое решение, опасаясь финансовых и юридических последствий, однако, как рассказал Гавашели, когда Sputnik обратился к адвокатам с вопросом, насколько эта регистрация имеет смысл, те сказали, что с точки зрения закона никакого.

"У меня создается ощущение, что нас пытаются закрыть. Вероятно, знание о том, что мы будем бороться с этими требованиями (зарегистрироваться в качестве иноагента) заставило их обратиться именно к нашим партнерам", — подчеркнул он.

По словам Гавашели, логика происходящего проста: принуждая такие каналы, как RT, зарегистрироваться иностранным агентом, американские власти пытаются отпугнуть партнеров, кроме того, каждый раз, говоря о RT, любое СМИ может теперь напомнить, что этот телеканал зарегистрирован в США в качестве иностранного агента.

"Единственное объяснение состоит в том, что это все просто политически мотивировано. Это — явное нарушение свободы слова", — резюмировал он.

Ранее по требованию американских властей ретранслирующая компания Reston Translator была зарегистрирована минюстом США в качестве иноагента. При этом сам Sputnik, работающий со многими компаниями по всему миру, не обладает в США таким статусом.

Несколько дней назад министерство юстиции США на основании закона от 1938 года внесло RT America в список иностранных агентов, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".

В МИД России заявили, что прорабатываются формы и методы ответа Москвы на эту ситуацию. Глава Минсвязи Николай Никифоров пообещал, что Москва зеркально ответит на требование властей США признать телеканал RT иноагентом.

В среду Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, согласно которому СМИ, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны в России иностранным агентом. Эти поправки стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских СМИ в США и, в частности, признание RT America иностранным агентом, подчеркивали российские парламентарии.

Минюст России в четверг официально подтвердил, что направил уведомления ряду СМИ о возможном их признании в России иностранными агентами. Письма были направлены в адрес "Голоса Америки", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", "Сибирь.Реалии", регионального проекта IdeL.Реалии, телеканала "Настоящее Время", "Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС)", татаро-башкирской службы "Радио Свобода" (Azatliq Radiosi), проекта "Фактограф".