Литва знает, как бороться с пропагандой, заявила Грибаускайте

ВИЛЬНЮС, 17 ноя — РИА Новости. Президент Литвы Даля Грибаускайте на саммите лидеров стран-членов ЕС в Гетеборге (Швеция) рассказала главам европейских государств о литовском опыте по борьбе с фальшивыми новостями и антиевропейской пропагандой, говорится в опубликованном в пятницу на сайте президентского дворца сообщении.

"Литва прекрасно понимает вред, который наносит государству пропаганда, знает, как с ней бороться и делится этим опытом с другими странами-членам ЕС. Именно по инициативе Литвы два года назад в ЕС были созданы команды по стратегической коммуникации, которые помогают распознавать фальшивые новости и развеивать мифы пропаганды", — приводятся слова президента балтийской республики в релизе.

По ее словам, примером для Европы становятся и занимающие гражданскую позицию СМИ Литвы, которые сами проявляют инициативу по просвещению и защите людей ото лжи. "Журналисты, которые приходят в школы Литвы и помогают молодым людям распознавать пропаганду, создаваемая совместно с мировым информационным гигантом Google прогрессивная "ловушка для фальшивых новостей", оперативная реакция на пропагандистские мифы и их деконструкция в интернет-пространстве – это главная оборонная линия Литвы в информационной войне", — считает Грибаускайте.

Она отмечает также, что публичное пространство республики защищают подразделения стратегической коммуникации в госорганах, которые фиксируют информационные атаки и помогают СМИ их раскрывать.

По словам президента Литвы, "сплоченность и сознательность необходимы и в масштабе всего ЕС. Для того, чтобы повысить устойчивость жителей ЕС к фальшивым новостям, необходимо инвестировать в целевые культурные программы, выделять средства на борьбу с пропагандой, укреплять подразделения ЕС, распознающие фальшивые новости".

В пятницу в Гетеборге проходит саммит ЕС, основной целью которого является повышение социальной безопасности жителей Европы. Главы стран ЕС обсуждают меры для снижения уровня социального неравенства, борьбы с безработицей и обеспечения более благоприятных условий труда. Одними из основных тем также являются вопросы образования и способы укрепления политики ЕС в области культуры и вопросы борьбы с фальшивыми новостями.