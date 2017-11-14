В СЖР назвали тревожной ситуацию с притеснением российских СМИ за рубежом

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Предложенные поправки, касающиеся СМИ-иностранных агентов, — абсолютно зеркальный ответ на притеснение российских СМИ за рубежом, однако ситуация, в которой журналисты становятся заложниками политической конъюнктуры, цель которой — давление на Россию, является тревожной, считает секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир.

Во вторник вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил журналистам, что Дума в среду примет и направит в Совет Федерации закон о СМИ-иностранных агентах. Предполагается, что поправки о СМИ-иноагентах позволят признавать иностранными агентами те средства массовой информации, которые получают финансирование из-за рубежа; принимать решение о том, кто из СМИ попадет в этот список, будет Минюст.

"Ситуация, сложившаяся на данный момент, является действительно зеркальной. На протяжении многих дней и недель мы говорили о том, что давление на RT и Sputnik является, по сути дела, незаконным, является актом шантажа. Мы говорили о том, что политика двойных стандартов в отношении российских СМИ приведет к ситуации, когда под угрозой окажется само понятие свободного распространения информации, свободы слова — тех понятий, о которых столь громогласно и по любому поводу заявляют наши иностранные партнеры", — заявил Шафир.

Он добавил, что речи о лишении лицензии на вещание иностранных СМИ не идет.

Стоит ли признать некоторые американские СМИ иностранными агентами? Да, но только те СМИ, которые напрямую финансируются правительством США

В этот список нужно внести все иностранные СМИ

Достаточно ужесточить правила аккредитации

Не вижу смысла ограничивать их деятельность Результаты 32.3% Да, но только те СМИ, которые напрямую финансируются правительством США

50.7% В этот список нужно внести все иностранные СМИ

9.0% Достаточно ужесточить правила аккредитации

8.0% Не вижу смысла ограничивать их деятельность Все опросы Голосовать

"В качестве ответной меры предусматривается то, что финансируемые из-за рубежа СМИ должны указывать данный факт. Тем не менее сама ситуация, в которой СМИ и журналисты становятся заложниками политической конъюнктуры, специфических игр, направленных на давление в отношении одной отдельно взятой страны — России — является предельно тревожной. Угрожающей для свободы слова, вне зависимости от места ее географической "прописки", — добавил секретарь СЖР.

В понедельник главный редактор российского телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что RT America зарегистрировался иностранным агентом в США по требованию минюста страны. Министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как британская BBC, китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не зарегистрированы в этом качестве. Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян заявила, что телеканал выбирал между регистрацией и уголовным делом, и в этой связи поздравила "американскую свободу слова и всех, кто в нее все еще верит".

Глава президентского СПЧ, в свою очередь, выразил сожаление в связи с тем, что минюст США не отозвал требование зарегистрироваться "иностранным агентом" в отношении российского телеканала; по его словам, этот недружественный шаг дает России основания использовать положение закона "О средствах массовой информации" по введению ответных ограничений.