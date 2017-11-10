МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. ОБСЕ изучает ситуацию вокруг требования минюста США к телеканалу RT зарегистрироваться иноагентом, сообщила РИА Новости старший советник представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Анна Лундбладх (Anna Lundbladh).

"Мы не получали официального запроса от России по данному вопросу, но мы этим занимаемся", — ответила Лундбладх на вопросы о том, как относится ОБСЕ к подобным действиям минюста США и не считает ли их ограничением свободы СМИ.

В четверг минюст США потребовал от российского телеканала RT America до понедельника зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Главный редактор "России сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала такой дедлайн "людоедским".

В МИД РФ заявили, что прорабатываются формы и методы ответа Москвы по этой ситуации. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев назвал такие меры со стороны США дискриминационными по отношению к российским СМИ, а Союз журналистов России посчитал американский ультиматум шантажом.

Посольство России в Вашингтоне на своем сайте написало, что подобными действиями США сознательно ухудшают отношения с Россией. Глава Минсвязи РФ Николай Никифоров заявил, что Россия зеркально ответит на требование властей США признать телеканал RT иноагентом.

Ранее в пятницу Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету ГД по информационной политике выработать такие зеркальные меры. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил РИА Новости, что ограничительные меры, скорее всего, введут в отношении четырех американских СМИ — CNN, "Голоса Америки", "Радио Свобода" и телеканала "Настоящее время".