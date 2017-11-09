Захарова заявила, что российские СМИ начинают выигрывать у Запада

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга. 9 ноября 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга. 9 ноября 2017

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Российские СМИ такие, как RT, Sputnik, РИА Новости, ВГТРК, ТАСС начали выигрывать во многих вещах информационно у Запада, заявила представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, выросший в качестве ответа на информационную подрывную деятельность Запада, российский медийный сектор стал "действительно конкурентоспособным".

"Они поняли, в том числе в Вашингтоне, американский истеблишмент, что они эту конкуренцию не могут потянуть, не то, что выиграть", — заявила Захарова во время передачи "60 минут" в эфире телеканала "Россия 1".

"Они уже не успевают за ней, потому что Russia Today, Sputnik, РИА Новости, ВГТРК, ТАСС действительно начинают выигрывать во многих вещах информационно", — сообщила Захарова.

Ранее в RT America сообщили о том, что Минюст США потребовал от RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента до понедельника, 13 ноября.