Симоньян: RT не является в США ни чем иным, кроме СМИ с иной точкой зрения

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Телекомпания RT в США – это всего лишь СМИ, которое представляет точку зрения, отличную от точки зрения большинства изданий, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

В последнее время в США пытаются максимально осложнить работу телеканалу RT, обязав руководство российского СМИ зарегистрироваться в качестве иностранного агента, а также устроив разбирательство в конгрессе по возможному влиянию через соцсети на избирательные процессы в Америке. По признанию Симоньян, такого давления, как в США, RT не испытывает ни в одной стране. Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей с РФ президента Дональда Трампа, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в ФБР и в конгрессе. Спецпрокурором по расследованию был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер. Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.

"RT не является в США ни чем иным, кроме СМИ с точкой зрения, отличной от официальных мейнстримовских изданий", — заявила Симоньян, отвечая на вопросы читателей сайта " Эхо Москвы ".

Она напомнила, что российский закон об иностранных агентах никогда не распространялся на СМИ: ни одно американское СМИ не было зарегистрировано как иноагент и не получало таких требований вплоть до недавнего времени, "когда американским пропагандистским СМИ было отправлено извещение, в котором говорится о возможном приобретении ими статуса иностранного агента".

"Это было сделано исключительно в ответ на действия американских властей по отношению к нам. В извещении прямо указано, что это ответные, зеркальные меры, которые Россия вынуждена предпринимать. До того как в США от нас потребовали регистрации в качестве иноагентов, повторяю, ни к какому СМИ российская норма никогда не применялась", — сказала Симоньян.