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Россия призвала Францию прекратить дискриминацию журналистов Sputnik

23:5413.10.2017
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСтенд Информационного агентства и радио Sputnik. Архивное фотоСтенд Информационного агентства и радио Sputnik. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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ВЕНА, 13 окт — РИА Новости. Российские журналисты подвергаются дискриминации, их попытки сотрудничать с МИД Франции игнорируются, Парижу следует прекратить чинить препятствия работе СМИ, заявил в пятницу постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Логотип телеканала Russia Today. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Призываем французских коллег прекратить устраивать сегрегацию и чинить препятствия работе журналистов, а представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира обратить на эту симптоматичную ситуацию самое пристальное внимание и, если требуется, помочь Парижу советом, чтобы принятые в нашей организации обязательства выполнялись им должным образом", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

Он пояснил, что, по информации постпредства, 5 октября журналистка российского агентства Sputnik Гаэль Николь была выдворена с пресс-конференции, которая проходила в Елисейском дворце по итогам встречи президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Ирака Хайдера Аль-Абади. При этом ранее она направляла запрос на аккредитацию на данное мероприятие и получила ее подтверждение. Однако непосредственно перед началом мероприятия руководитель отдела по работе со СМИ Елисейского дворца Марион Бюрло потребовала от Николь покинуть здание под предлогом, что ее имя якобы не фигурирует в реестре аккредитованных журналистов.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова перед началом брифинга в Москве. 28 сентября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Таким образом, налицо либо несогласованность действий различных структур президентской администрации, либо, что более вероятно, осознанная нечистоплотная игра против российского мультимедийного агентства", — считает Лукашевич.

Кроме того, по его словам, без ответа остаются и неоднократные письменные обращения Sputnik к пресс-службе президента Франции внести их в список рассылки анонсов. Также министерство иностранных дел, возможно, пока не блокирует выдачу пресс-карт журналистам агентства, но обращения об аккредитации на электронный формат пресс-конференций, когда журналисты могут направлять свои вопросы министру через электронный портал, остаются без ответа, заявил Лукашевич.

Микрофон Soyuz в студии радио Sputnik
© Sputnik
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"И хотя официально никто не запрещает "Спутнику" осуществлять профессиональную деятельность во Франции, доступ в Елисейский дворец и МИД Франции для него фактически закрыт. Похоже, что там решили последовать примеру властей Украины, объявивших настоящую войну российским и другим СМИ, в том числе некоторым западным, которых в Киеве считают недостаточно лояльными", — отметил российский постпред.

Sputnik неоднократно подвергался ограничению законной деятельности со стороны властей в странах ЕС. Так, в ноябре 2016 года Европейским парламентом была принята резолюция "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон", которая направлена на то, чтобы ограничить деятельность таких СМИ, как Sputnik. Кроме того, страны Балтии активно препятствуют профессиональной деятельности Sputnik. Весной 2016 года сайт Sputnik Латвия был заблокирован в доменной зоне.lv якобы из-за нарушения постановления Совета ЕС об ограничительных мерах "в связи с угрозой территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". В феврале этого года стало известно, что эстонские спецслужбы рекомендовали госчиновникам отказаться от общения с сотрудниками Sputnik.

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