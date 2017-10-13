Захарова считает, что от пропаганды украинских СМИ нужен сильный иммунитет

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт — РИА Новости, Максим Грознов. Публикуемые украинскими СМИ материалы являются пропагандой, и чтобы не поддаться ей, необходимо иметь могучий иммунитет, считает официальный представить МИД РФ Мария Захарова.

"Их (украинские СМИ – ред.) можно понять только с одной точки зрения — они живут в той реальности, которую сами создали… Это параллельная реальность, и это можно понять. Потому что при том количестве пропаганды, которое несется на территорию Украины, не знаю, насколько сильный нужно иметь иммунитет, чтобы не поддаться", — заявила на пресс-конференции в Крыму Захарова.

В качестве примера дипломат рассказала, что видела "какой–то там блог", в котором "в очень серьезных рассуждениях" говорилось о том, что у президента РФ Владимира Путина "был день рождения и его никто не поздравил".