Посольство США прокомментировало заявление Минюста по американским СМИ

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Посольство США в РФ не собирается предугадывать действия российской стороны в ситуации вокруг предупреждения "Голосу Америки" и ряду других американских СМИ, заявила РИА Новости пресс-секретарь посольства Мария Олсон.

В понедельник источник РИА Новости в правительственных кругах РФ сообщил, что Минюст РФ направил ряду американских СМИ, в том числе "Голосу Америки" и "Радио Свобода", уведомление о возможности расширения списка иноагентов, что является ответной мерой на возможное придание RT и Sputnik статуса иноагента в США.

"Мы не собираемся пытаться угадать, что может сделать российское правительство в будущем. Мы будем ссылаться на соответствующие организации для комментариев", — заявила Олсон, комментируя заявления министерства юстиции и ряда российских сенаторов по этой ситуации.

По ее словам, закон о регистрации иностранных агентов (FARA) от 1938 года "просто требует прозрачности в отношении финансирования и руководства определенных организаций". "С другой стороны, российское правительство использует свое законодательство для ограничения работы таких организаций, как свободные СМИ и НПО", — отметила Олсон.

В начале сентября Минюст США обязал компанию, обслуживающую телеканал RT America в США, включая его текущую деятельность и телепроизводство, зарегистрироваться как иностранному агенту. Главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя решение американского истеблишмента, отметила, что свободу слова "убили те, кто ее придумал".

Документ поступил на фоне обсуждения законопроекта, внесенного в палату представителей конгресса США с целью изменить требования к регистрации иностранных агентов по закону "О регистрации иностранных агентов" (FARA). Проект предполагает наделение министерства юстиции США, в состав которого входит ФБР, дополнительными полномочиями, позволяя выявлять и по суду преследовать организации, которые "незаконным путем" пытаются повлиять на политические процессы в США.