Посольство США прокомментировало заявление Минюста по американским СМИ

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Посольство США в РФ не собирается предугадывать действия российской стороны в ситуации вокруг предупреждения "Голосу Америки" и ряду других американских СМИ, заявила РИА Новости пресс-секретарь посольства Мария Олсон.
"Мы не собираемся пытаться угадать, что может сделать российское правительство в будущем. Мы будем ссылаться на соответствующие организации для комментариев", — заявила Олсон, комментируя заявления министерства юстиции и ряда российских сенаторов по этой ситуации.
По ее словам, закон о регистрации иностранных агентов (FARA) от 1938 года "просто требует прозрачности в отношении финансирования и руководства определенных организаций". "С другой стороны, российское правительство использует свое законодательство для ограничения работы таких организаций, как свободные СМИ и НПО", — отметила Олсон.
Документ поступил на фоне обсуждения законопроекта, внесенного в палату представителей конгресса США с целью изменить требования к регистрации иностранных агентов по закону "О регистрации иностранных агентов" (FARA). Проект предполагает наделение министерства юстиции США, в состав которого входит ФБР, дополнительными полномочиями, позволяя выявлять и по суду преследовать организации, которые "незаконным путем" пытаются повлиять на политические процессы в США.