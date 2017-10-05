Депутат счел слова Трампа о "фейковых СМИ" поддержкой позиции России

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа ("Справедливая Россия") считает, что президент США Дональд Трамп фактически согласился с позицией Москвы о невмешательстве России и российских СМИ во внутренние дела Америки.

Как написал в четверг Трамп в Twitter: "Почему сенатский комитет по разведке не займется фейковыми новостными сетями в нашей стране, чтобы понять, почему так много наших новостей просто выдумано". Именно этот комитет ведет расследование по так называемому влиянию РФ и российских СМИ на американские выборы.

"Конечно, конечно, а куда деваться, когда это правда?", — прокомментировал РИА Новости запись американского президента Чепа.

Парламентарий подчеркнул, что большое количество фейковых новостей в США не является новостью. "Вы считаете, что это новость? Я считаю, что Соединенные Штаты (Америки) всегда отличались тем, что (у них публикуется — ред.) огромное количество фейковых новостей, в первую очередь, желтая пресса блистала этим. Самые первые, самые громкие, и все печатные СМИ только этим и жили", — рассказал депутат.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих это "вмешательство".

На фоне всех этих обвинений в начале сентября Минюст США обязал компанию, обслуживающую телеканал RT America в США, включая его текущую деятельность и телепроизводство, зарегистрироваться как иностранному агенту. Документ поступил на фоне обсуждения законопроекта, внесенного в палату представителей США с целью изменить требования к регистрации иностранных агентов. Проект предполагает наделение Минюста дополнительными полномочиями, позволяя выявлять и по суду преследовать организации, которые "незаконным путем" пытаются повлиять на политические процессы в США. Главред RT Маргарита Симоньян назвала незаконными требования властей США и заявила, что при худшем развитии событий, связанных с давлением властей США на телеканал, компания уйдет из этой страны.