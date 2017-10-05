Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 4 октября 2017

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 4 октября 2017

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. США нарушают свое законодательство и принципы свободы слова, ограничивая деятельность RT, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Налицо объективное нарушение внутреннего законодательства Соединенных Штатов Америки и принципов свободы слова", — сказала она, выступая в Совете Федерации на заседании рабочей группы по мониторингу внешней деятельности, направленной на вмешательство во внутренние дела.

По словам Захаровой, "это не только те принципы свободы слова, которые декларируются США, нарушены, это те самые принципы, которые США активно экспортируют, это основа основ американской внешней политики".

"Против российского средства массовой информации применяются ограничительные меры политического и фискального характера", — отметила официальный представитель МИД РФ.