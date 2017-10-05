МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. США нарушают свое законодательство и принципы свободы слова, ограничивая деятельность RT, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Налицо объективное нарушение внутреннего законодательства Соединенных Штатов Америки и принципов свободы слова", — сказала она, выступая в Совете Федерации на заседании рабочей группы по мониторингу внешней деятельности, направленной на вмешательство во внутренние дела.
"Против российского средства массовой информации применяются ограничительные меры политического и фискального характера", — отметила официальный представитель МИД РФ.