Политолог назвал обвинения в адрес радио Sputnik "оскорблением" американцев

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Обвинения американских конгрессменов в адрес радио Sputnik во "вмешательстве в выборы" представляют собой "оскорбление умственных способностей американцев", заявил Sputnik Mundo аргентинский политолог Атилио Борон.

Ранее три американских конгрессмена направили письмо главе Федеральной комиссии по связи Аджиту Паю с просьбой расследовать сообщения о том, что радио Sputnik якобы вмешивалось в президентские выборы 2016 года в США, игнорируя тот факт, что вещание радио на указанной частоте 105,5 FM в Вашингтоне началось спустя почти восемь месяцев после голосования.

По словам Борона, этот шаг конгрессменов напоминает печально известные политические практики сенатора Джозефа Маккарти, который обвинял оппонентов в предательстве и подрывной деятельности, не утруждая себя приведением каких-либо доказательств.

По его мнению, деятельность части конгрессменов, а также издания New York Times направлена на то, чтобы скрыть очевидный факт: то, что Трамп стал президентом США, никоим образом нельзя объяснить влиянием RT и Sputnik.

"Утверждения о том, что два новостных агентства могли манипулировать общественным мнением Соединенных Штатов, на мой взгляд, кажутся абсолютной чепухой", — сказал он. В Вашингтоне "недооценивают" собственных граждан, если думают, что они способны были поддаться на такую манипуляцию. Подобное предположение — не что иное, как "оскорбление умственных способностей" американцев, считает Борон.