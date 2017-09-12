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Надо знать меру. Посольство РФ ответило Focus на оскорбление в адрес Путина

23:5512.09.2017
(обновлено: 23:57 12.09.2017)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкЗдание посольства Российской Федерации в Германии. Архивное фотоЗдание посольства Российской Федерации в Германии. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Посольство России в Германии потребовало извинений от немецкого журнала Focus после того, как в издании появилась статья, в которой фигурировало оскорбление в адрес российского президента Владимира Путина. Об этом пресс-секретарь диппредставительства Денис Микерин сообщил в Facebook.

Телеведущий Билл О'Рейли и Дональд Трамп во время интервью на канале Fox News
© AP Photo / Bebeto Matthews
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Публикация, возмутившая российских дипломатов, появилась в номере Focus от 9 сентября. На обложке анонсируется статья про канцлера ФРГ "50 доводов за и против Меркель". На фотографии, опубликованной посольством в социальных сетях, изображен пункт 34, который гласит: "Она, конечно, боится собаки Путина, зато не боится собаку-Путина" (Sie hat zwar Angst vor Putins Hund, aber keine Angst vom Hund Putin).

Ничего общего со свободой слова

"Надо же знать меру", — написал Микерин в Facebook, комментируя провокационный фрагмент. Он отметил, что в средствах массовой информации все больше приемов становятся "допустимыми" и "не вызывают ни у кого возражений", в то время как 20 лет назад такого не было.

Дипломат указывает на то, что некоторые вещи, которые позволяют себе современные журналисты, не имеют никакого отношения ни к свободе слова, ни к свободе СМИ, и с этим "ни в коем случае нельзя мириться".

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Микерин выразил надежду, что оскорбительное заявление в адрес российского лидера было не более чем "лингвистическим упражнением журналиста", которого допустили до публикации материалов по ошибке. Он также обратился к главреду немецкого журнала с призывом извиниться за пересеченную "двойную сплошную" в журналистской этике.

"Остается надеяться, что главный редактор журнала Роберт Шнайдер, которому определенно хватает жизненного опыта и квалификации, четко понимает, где пролегают "двойные сплошные" журналистской этики, и найдет возможность (а также найдет в себе мужество, конечно) принести извинения за столь явную оплошность своей редакции", — написал дипломат.

В сообщении проставлены ссылки на страницы МИД России, правительства Германии, ведомства по делам печати и его главы Штеффана Зайберта, и журнала Focus.

Российские дипломаты прокомментировали оскорбительную статью в том числе и в Twitter посольства в ФРГ.

"Focus кажется, что это эпатажно. Так ли это? Нет. Безвкусно и откровенно глупо? Однозначно да. Но что скажет об этом @RegSprecher (ведомство по делам печати при правительстве ФРГ — ред.)?" — говорится в записи дипмиссии в микроблоге.

Зайберт, которому был адресован этот вопрос, на момент публикации оставил его без ответа.

Потеряли берега

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков после оскорбительной публикации раскритиковал в своем микроблоге немецкую прессу и, в особенности, Focus.

"От ненависти к России часть немецкой прессы теряет берега, а журнал Focus возрождает тупую агрессивность нацистской Völkischer Beobachter (печатный орган НСДАП — ред.)", — написал сенатор в Twitter.

Воплощение страха

Публикации, подобные статье в Focus — своеобразное воплощение того, что на Западе Путина боятся и считаются с ним, уверен доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Журналисты перед началом пресс-конференции. Архивное фото
© Fotolia / wellphoto
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По его мнению, тщетно пытаясь найти "российский след" в избрании президентом США Дональда Трампа, Запад, сам того не понимая, превратил Путина в "демиурга" мировой политики, которому под силу "снимать" и "назначать" западных лидеров.

"В любом случае очевидно, что с Путиным как с сильным президентом в Германии считаются, а кто-то, быть может, и побаивается — и эти ощущения находят свое воплощение в том числе и в вот таких журналистских пассажах", — подчеркнул Васильев.

Скандал вокруг ведущего Fox News

В феврале ведущий телеканала Fox News Билл О'Рейли во время интервью с американским президентом назвал Владимира Путина "убийцей". Трамп в ответ на это заявил, что США сами "не такие уж невинные" и добавил, что лучше ладить с Москвой, чем наоборот.

Московский Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Песков об извинениях Fox News перед Путиным: напомним об этом в 2023 году
На оскорбление со стороны журналиста обратили внимание в Кремле. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва считает высказывания О'Рейли в адрес Путина недопустимыми и рассчитывает получить извинения. Союз журналистов России также заявил, что никто не имеет права безосновательно обвинять кого бы то ни было в убийстве.

Однако О'Рейли дал понять, что извиняться он не собирается. "Я работаю над этим извинением, но это может занять некоторое время. Можете проверить это году так в 2023", — заявил журналист. Песков ответил на это, что "с этим джентльменом у нас разные понимания хорошего тона и правил воспитанности".

"Мы очень добрые и очень терпеливые. Поставим заметку в календаре на 23-й год и вернемся к нему с этим вопросом", — сказал представитель Кремля.

В апреле ведущего уволили из Fox News после того, как сразу пять сотрудниц телекомпании обвинили О'Рейли в сексуальных домогательствах. Fox пришлось выплатить пострадавшим компенсацию, чтобы замять скандал. Однако на этом дело не закончилось — компания продолжила нести убытки, так как спонсоры программы, которую вел журналист, объявили ему бойкот и начали отзывать контракты на размещение рекламы.

В итоге Fox решила расстаться со скандальной "звездой". "Компания и Билл О'Рейли договорились, что он не вернется на Fox News", —заявили в 21 Century Fox, которой принадлежит Fox News.

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