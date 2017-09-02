Черногорский журналист раскритиковал статью Telegraph о "русском следе"

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Черногорский журналист Матия Николич в беседе со Sputnik Srbija раскритиковал статью британской газеты The Telegraph, опубликовавшей "сенсационные" фотографии, якобы доказывающие связь Москвы с неудачной попыткой переворота в Черногории.

Речь идет о снимках, на которых, по данным издания, запечатлен сотрудник ГРУ Эдуард Шишмаков и сербский националист Александр Синджелич — якобы это "главное доказательство" того, что российская разведка связана с планами убийства премьер-министра Мило Джукановича.

"Для Telegraph совершенно неважно, что когда два человека гуляют по парку, ни перед каким судом этой планеты это не будет релевантным доказательством чего-либо, не говоря уже о заговоре с целью свержения власти в другой стране", — заявил он Sputnik.

По его словам, как только в Черногории начинается дискуссия о том, что страна стала частью НАТО незаконно, иностранные СМИ или чиновники тут же начинают обвинять во всем Россию.

На какое-то время история о покушении вообще ушла на второй план, но после визита вице-президента США к ней снова вернулись, причем власти страны послушно транслируют американскую версию, не предоставляя никаких доказательств, жалуется он.

Что касается фотографий The Telegraph, то ни одна компетентная структура не стала требовать проверки их подлинности и пытаться выяснить, откуда они взялись.

"Цель этой пропаганды — всеми возможными способами убедить людей, что НАТО — это хорошо, а Россия хотела устроить переворот", — говорит собеседник "Спутника".

По данным СМИ, покушение на черногорского премьера удалось предотвратить за несколько часов до его предполагаемой реализации 16 октября 2016 года. В феврале в той же The Telegraph появилась статья со ссылкой на источник в правительстве Великобритании, согласно которому к покушению причастны российские спецслужбы.

Однако Москва опровергала все такие обвинения. Не нашла доказательств подобных утверждений и прокуратура Черногории.