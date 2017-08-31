ЕФЖ сочла несерьезной причину отказа Эстонии аккредитовать "Россию сегодня"

БРЮССЕЛЬ, 31 авг — РИА Новости. Генсек Европейской федерации журналистов (ЕФЖ) Рикарду Гутьерреш называл несерьезным обоснование, по которому Эстония отказала в аккредитации журналистам МИА "Россия сегодня" на освещение неформальной встречи глав МИД 28 стран-членов ЕС 7-8 сентября в Таллине, об этом он заявил РИА Новости.

"В своем ответе на наш сигнал, правительство Эстонии ссылается на несоблюдение рекомендации Совета Европы — которую Россия не подписала, а также на резолюцию Европарламента от польского депутата — не имеющую обязывающего характера, это всего лишь мнение. Это несерьезно", — сказал Гутьерреш.

Позиция Европейского суда по правам человека по данному вопросу постоянна: такого рода ограничения права на доступ к информации требуют соблюдения принципа пропорциональности. А это эстонское правительство едва ли демонстрирует в данном случае, добавил он.

Власти Эстонии отказались предоставить корреспондентам МИА "Россия сегодня" аккредитацию на освещение неформальной встречи глав МИД 28 стран-членов ЕС 7-8 сентября в Таллине. Аккредитацию запрашивали три корреспондента, которым последовательно было отказано без объяснения причин. Агентство впервые столкнулось с такими ограничениями в доступе к освещению мероприятий министерского уровня под эгидой Евросоюза.

ЕФЖ совместно с Международной федерацией журналистов (МФЖ) разместила на онлайн-платформе СЕ в защиту журналистики оповещение об отказе эстонского председательства Евросоюза предоставить корреспондентам МИА "Россия сегодня" аккредитацию на освещение неформальной встречи.

Позже Эстония объяснила причины отказа аккредитовать российских журналистов на встречу глав МИД стран ЕС в Таллине: "В резолюции от 23 ноября 2016 года Европарламент назвал "Спутник" (компанию группы МИА "Россия сегодня") "псевдо-новостным агентством".

Основываясь на выше обозначенных принципах, правительственные учреждения Эстонии сохраняют за собой право отказывать в доступе к медиа-мероприятиям частным лицам или организациям, которые, как было подтверждено, не следуют принципам журналистики". Об этом говорилось в ответе эстонских властей, размещенном на интернет-сайте СЕ.

При этом эстонские власти отмечают, что "те же принципы действуют в отношении других встреч на высоком уровне, проводимых в Эстонии во время председательства в ЕС".