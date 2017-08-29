ПАРИЖ, 29 авг — РИА Новости, Виктория Иванова. Эстония не обязана отвечать на оповещение Европейской федерации журналистов, размещенное на онлайн-платформе Совета Европы в защиту журналистики, заявил РИА Новости глава пресс-службы СЕ Даниэль Хельтген.

Оповещение было вызвано отказом эстонского председательства Евросоюза аккредитовать корреспондентов МИА "Россия сегодня" для освещения неформальной встречи глав МИД стран-членов ЕС в Таллине.

"Действительно, ассоциации журналистов, такие как Европейская федерация журналистов, имеют возможность привлекать внимание к инцидентам, связанным с журналистами, во всех странах-членах СЕ", — сказал Хельтген.

Он отметил, что "страны, которых касается оповещение, в этом случае — Эстония, могут, но не обязаны дать ответ на такие оповещения".

"Платформа служит как база информации для представителей СЕ, которые независимо, случай за случаем, выносят решение по возможным реакциям. Автоматической связи между оповещением (на платформе) и реакции СЕ нет", — подчеркнул Хельтген.

Аккредитацию запрашивали три корреспондента "России сегодня", которым последовательно отказали без объяснения причин. Агентство впервые столкнулось с такими ограничениями в доступе к освещению мероприятий министерского уровня под эгидой Евросоюза.

Ранее Европейская федерация журналистов назвала решение эстонского председательства ЕС "серьезной атакой" на свободу СМИ. Российский МИД в свою очередь назвал решение Таллина "откровенной дискриминацией", которая показывает, "чего стоят лицемерные заявления властей Эстонии о приверженности свободе слова и доступа к информации"

В ведомстве призвали международные структуры "обратить особое внимание на этот вопиющий случай и принять меры для недопущения ущемления прав российских журналистов".

Встреча глав МИД Евросоюза пройдет в Таллине 7-8 сентября.