Колумнисту Sputnik угрожают расправой за фильм о культурном наследии Косово

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Сербский режиссер, колумнист агентства Sputnik Борис Малагурский стал получать угрозы от косовских албанцев после того, как вышел трейлер его документального фильма "Косово: момент в цивилизации", пишет Sputnik Сербия.
Официальная премьера фильма, который посвящен судьбе культурного наследия края, пройдет осенью в Париже.
По словам режиссера, реакция в социальных сетях на трейлер была чрезвычайно бурной, многие даже призывали его убить. "Многие албанские СМИ сразу объявили фильм сербской пропагандой, что, в целом, удивительно, ведь лента еще не вышла на экраны, даже я, режиссер и продюсер, его еще не видел целиком", — отметил Малагурский, подчеркнув, что этот документальный фильм не будет политически окрашен, он просто покажет правду.
Режиссер уверен, что подобные угрозы стали возможны лишь потому, что его албанские подписчики в соцсетях убеждены, что США поддержат их в любом начинании.
Сербский режиссер-документалист Борис Малагурский снял уже несколько фильмов, в которых изучает изменения, происходящие в последние 20 лет на Балканах. Фильм "Косово: Вы можете себе представить?" посвящен тяжелому положению сербских общин, проживающих в Косово, а в ленте "Вес цепей" Малагурский пытается проанализировать ту роль, которую США, НАТО и Европейский союз сыграли в развале Югославии. В СМИ Малагурского называют "сербским Майклом Муром".
Вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии в 1999 году привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В феврале 2008 года косовско-албанские структуры в Приштине в одностороннем порядке провозгласили независимость от Белграда. Ее не признают Сербия, Сирия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Оставшиеся в Косово и Метохии около ста тысяч сербов живут на севере края и в нескольких анклавах на юге.