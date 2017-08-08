The Nation: фонд Маршалла поддался русофобии

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Основанный канцлером ФРГ Вилли Брандтом Фонд Маршалла Соединенных Штатов, который является одним из наиболее уважаемых исследовательских центров в Вашингтоне, поддался русофобии — организация отошла от Ostpolitik — политики, направленной на нормализацию отношений с Москвой, — и сделала выбор в пользу антироссийской истерии. Об этом пишет The Nation.

В июле стало известно, что в рамках фонда Маршалла создан "Альянс за сохранение демократии", который ставит перед собой цель "публичного документирования и разоблачения продолжающихся попыток Владимира Путина, направленных на подрыв демократии в Соединенных Штатах и Европе". Под эгидой альянса уже стартовал новый проект, он получил название "Гамильтон 68" — по названию Записок федералиста 68, в которых речь идет об опасности иностранного влияния на американскую демократию.

"Гамильтон 68" поможет как журналистам, так и обычным людям идентифицировать передаваемые российские сообщения и обнаруживать в самом начале активную дезинформацию или наступательные кампании. Это позволит снизить эффективность российских попыток повлиять на американский образ мыслей, а также будет сдерживать подобного рода активность в будущем", — говорится в пресс-релизе проекта.

"Гамильтон 68" с помощью слежки за 600 аккаунтами в Twitter намерен определять порталы, которые якобы способствуют распространению российского влияния в США. Пока в перечень вошли сайты таких средств массовой информации, как The Atlantic, The DailyCaller и FoxNews, а также телеканала RT и агентства Sputnik.

Как констатирует The Nation, у нового проекта возникли проблемы, и первая из них заключается в том, что сообщения в Twitter, который "Немецкий фонд Маршалла" считает "российской пропагандой", нельзя назвать пропагандой при сколько-нибудь содержательном толковании этого термина. Автор материала приводит в качестве примера пять твитов, которые были отмечены на сайте "Гамильтон 68".

Teen inmate shot with taser by US officers while strapped to chair (VIDEO) https://t.co/xt4urBqoEf pic.twitter.com/bYB1RwVfj3 — RT (@RT_com) 1 августа 2017 г.

​"Привязанный к стулу заключенный был убит с помощью электрошокера американским сотрудником тюрьмы", — говорится в записи в аккаунте RT.

War crimes? Third of Brits want Tony Blair tried over Iraq invasion. https://t.co/sxO7z5hciY — RT UK (@RTUKnews) 2 августа 2017 г.

​"Военные преступления? Треть британцев хотят, чтобы Тони Блэр предстал перед судом из-за вторжения в Ирак", — пишет RT UK.

"Срочно: Российское посольство в Дамаске подверглось минометному обстрелу со стороны террористов", — гласит запись в аккаунте агентства Sputnik.

"There is a military option – to destroy North Korea’s program and North Korea itself,” Lindsay Graham said https://t.co/pRF7dnVaM4 — RT America (@RT_America) 1 августа 2017 г.

​"Существует военный вариант решения — уничтожить северокорейскую программу и саму Северную Корею", — сказал Линдси Грэм", — пишет RT America.

#ParatroopersDay: The President congratulated the personnel and veterans of the Russian Airborne Forces https://t.co/7jsVHEl07P — President of Russia (@KremlinRussia_E) 2 августа 2017 г.

​"День Воздушно-десантных войск: Президент поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск России", — пишет официальный аккаунт Кремля.

Ни один из перечисленных материалов не может быть назван "лживой новостью", указывает автор статьи. "Смысл этого проекта "Немецкого фонда Маршалла" понятен: любые сообщения, которые могут представить Соединенные Штаты в негативном свете, сегодня приравниваются к распространению российской пропаганды", — говорится в публикации.

Такие проекты, как "Гамильтон 68", представляют собой противоположность того, что ожидаешь увидеть в таком открытом обществе как США, отмечается в статье. По сути, эта инициатива пытается установить слежку и сузить размеры приемлемого политического дискурса.

"Скрытое послание заключается в том, что американцы должны игнорировать неприятные новости, если их источником служат зарубежные СМИ, независимо от достоверности сообщений", — отмечает The Nation.

То, что даже влиятельный "Немецкий фонд Маршалла" поддался русофобии, столь модной у представителей всех политических кругов, является основанием как для огорчения, так и для озабоченности, резюмирует автор материала.

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