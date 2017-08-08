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The Nation: фонд Маршалла поддался русофобии

18:1208.08.2017
(обновлено: 18:28 08.08.2017)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля. Архивное фотоСпасская башня Московского Кремля. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Основанный канцлером ФРГ Вилли Брандтом Фонд Маршалла Соединенных Штатов, который является одним из наиболее уважаемых исследовательских центров в Вашингтоне, поддался русофобии — организация отошла от Ostpolitik — политики, направленной на нормализацию отношений с Москвой, — и сделала выбор в пользу антироссийской истерии. Об этом пишет The Nation.

Посол РФ в США Сергей Кисляк. Архивное фото
© AP Photo / Carolyn Kaster
Кисляк отреагировал на нападки американских властей на Sputnik и RT
В июле стало известно, что в рамках фонда Маршалла создан "Альянс за сохранение демократии", который ставит перед собой цель "публичного документирования и разоблачения продолжающихся попыток Владимира Путина, направленных на подрыв демократии в Соединенных Штатах и Европе". Под эгидой альянса уже стартовал новый проект, он получил название "Гамильтон 68" — по названию Записок федералиста 68, в которых речь идет об опасности иностранного влияния на американскую демократию.

"Гамильтон 68" поможет как журналистам, так и обычным людям идентифицировать передаваемые российские сообщения и обнаруживать в самом начале активную дезинформацию или наступательные кампании. Это позволит снизить эффективность российских попыток повлиять на американский образ мыслей, а также будет сдерживать подобного рода активность в будущем", — говорится в пресс-релизе проекта.

Фото страницы твит-аккаунта российского посольства в Великобритании. Архивное фото
© РИА Новости / РИА Новости
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"Гамильтон 68" с помощью слежки за 600 аккаунтами в Twitter намерен определять порталы, которые якобы способствуют распространению российского влияния в США. Пока в перечень вошли сайты таких средств массовой информации, как The Atlantic, The DailyCaller и FoxNews, а также телеканала RT и агентства Sputnik.

Как констатирует The Nation, у нового проекта возникли проблемы, и первая из них заключается в том, что сообщения в Twitter, который "Немецкий фонд Маршалла" считает "российской пропагандой", нельзя назвать пропагандой при сколько-нибудь содержательном толковании этого термина. Автор материала приводит в качестве примера пять твитов, которые были отмечены на сайте "Гамильтон 68".

​"Привязанный к стулу заключенный был убит с помощью электрошокера американским сотрудником тюрьмы", — говорится в записи в аккаунте RT.

​"Военные преступления? Треть британцев хотят, чтобы Тони Блэр предстал перед судом из-за вторжения в Ирак", — пишет RT UK.

"Срочно: Российское посольство в Дамаске подверглось минометному обстрелу со стороны террористов", — гласит запись в аккаунте агентства Sputnik.

​"Существует военный вариант решения — уничтожить северокорейскую программу и саму Северную Корею", — сказал Линдси Грэм", — пишет RT America.

​"День Воздушно-десантных войск: Президент поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск России", — пишет официальный аккаунт Кремля.

Ни один из перечисленных материалов не может быть назван "лживой новостью", указывает автор статьи. "Смысл этого проекта "Немецкого фонда Маршалла" понятен: любые сообщения, которые могут представить Соединенные Штаты в негативном свете, сегодня приравниваются к распространению российской пропаганды", — говорится в публикации.

Такие проекты, как "Гамильтон 68", представляют собой противоположность того, что ожидаешь увидеть в таком открытом обществе как США, отмечается в статье. По сути, эта инициатива пытается установить слежку и сузить размеры приемлемого политического дискурса.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
© РИА Новости
Симоньян прокомментировала запуск в США сайта о "российской пропаганде"
"Скрытое послание заключается в том, что американцы должны игнорировать неприятные новости, если их источником служат зарубежные СМИ, независимо от достоверности сообщений", — отмечает The Nation.

То, что даже влиятельный "Немецкий фонд Маршалла" поддался русофобии, столь модной у представителей всех политических кругов, является основанием как для огорчения, так и для озабоченности, резюмирует автор материала.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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